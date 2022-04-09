"تعليم شرورة" يطلق دوري المدارس 2022 بمشاركة 238 فريقًا

انطلقت هذا الأسبوع بطولة دوري المدارس لكرة القدم بتعليم شرورة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الرياضة ووزارة التعليم تحت شعار "جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل"، وذلك على ملاعب مدارس تعليم شرورة.
ودشن انطلاق الدوري هذا المساء مدير تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري، ويشارك في الدوري 238 فريقًا بمختلف المراحل الدراسية، وعدد اللاعبين المشاركين في البطولة أكثر من 2500 لاعب، بمشاركة 30 حكمًا لإدارة المباريات، على ستة ملاعب.
وأكد مدير التعليم بمحافظة شرورة فايز الأسمري، أهمية هذه البطولة التي ستشكل رافدًا مهمًّا للمنتخبات والأندية، وخدمة الرياضة في المحافظة بشكل نوعي، وقدم الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم وتطوير الرياضة في الرؤية الوطنية 2030، كما قدم الشكر لوزارة التعليم ووزارة الرياضة، ولكل من دعم واهتم بمواهب وقدرات أبنائنا وبناتنا التي سوف تسهم في إعداد جيل رياضي مميز، كما أكد أهمية التنافس الرياضي والأخوة والمحبة والتعاون بين الجميع، وأن الرياضة تنتج لنا الجسم السليم في العقل السليم.