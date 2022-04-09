"تعليم شرورة" يطلق دوري المدارس 2022 بمشاركة 238 فريقًا

وأكد مدير التعليم بمحافظة شرورة فايز الأسمري، أهمية هذه البطولة التي ستشكل رافدًا مهمًّا للمنتخبات والأندية، وخدمة الرياضة في المحافظة بشكل نوعي، وقدم الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم وتطوير الرياضة في الرؤية الوطنية 2030، كما قدم الشكر لوزارة التعليم ووزارة الرياضة، ولكل من دعم واهتم بمواهب وقدرات أبنائنا وبناتنا التي سوف تسهم في إعداد جيل رياضي مميز، كما أكد أهمية التنافس الرياضي والأخوة والمحبة والتعاون بين الجميع، وأن الرياضة تنتج لنا الجسم السليم في العقل السليم.