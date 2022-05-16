تعليم شرورة يطلق مبادرة "تحسين" لمعالجة التشوه البصري

وأكد مدير تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري، أن هذه المبادرة تأكيد للدعم الكبير الذي تحظى به إدارة التعليم بمحافظة شرورة من أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز حفظه الله، ونائبه الأمير تركي بن هذلول، وبإشراف مباشر من محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، وبجهود وتعاون جميع الجهات الخدمية بالمحافظة، والذي هو المحفز الرئيس لمضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق المستهدفات وفق الخطة المعتمدة والتي تهدف إلى الحفاظ على المرافق العامة، والارتقاء بسلوك المواطن تجاه المرافق العامة، وتوعية الأسرة بدورها في تأصيل مبدأ المحافظة على الممتلكات العامة، والحد من السلوك التخريبي لدى بعض الناشئة وإيجاد الحلول، و بناء جيل واع لأهمية وفوائد المرافق العامة.