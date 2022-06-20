"تعليم شرورة" يُكَرّم الفائزين بجائزة التميز "إبهار"

كرّمت إدارة تعليم شرورة، صباح اليوم، برعاية المحافظ موفق بن عبدالهادي العنزي، المشاركين في جائزة التميز "إبهار" على مستوى التميز الإداري والمدرسي للبنين والبنات، بحضور مدير التعليم الدكتور فايز بن علي الأسمري، ومديري الإدارات المدنية والعسكرية، على مسرح قاعة الأمير مشعل بن سعود بمستشفى شرورة العام.