"تعليم شرورة" يُكَرّم الفائزين بجائزة التميز "إبهار"

كرّمت إدارة تعليم شرورة، صباح اليوم، برعاية المحافظ موفق بن عبدالهادي العنزي، المشاركين في جائزة التميز "إبهار" على مستوى التميز الإداري والمدرسي للبنين والبنات، بحضور مدير التعليم الدكتور فايز بن علي الأسمري، ومديري الإدارات المدنية والعسكرية، على مسرح قاعة الأمير مشعل بن سعود بمستشفى شرورة العام.
بدأ الحفل بالسلام الملكي والقرآن الكريم، ثم شاهَدَ الجميع الفقرة الترحيبية لطالبات الابتدائية الثالثة.
وألقى مدير تعليم شرورة كلمةً رحّب فيها بمحافظ شرورة وكل الحضور، وأكد أن جائزة تعليم شرورة "إبهار للتميز الإداري والمدرسي"، تهدف إلى تحفيز الإدارات والأقسام والمدارس على التميز والإبداع، واستخدام الأساليب والطرق الحديثة والتعلم والتعليم؛ مما ينعكس أثره إيجابًا على جودة المخرجات التعليمية.
بعد ذلك قُدّمت مشاركةٌ شعرية من ابتدائية الفتح بعنوان "العلم طريق للجنة"، ومشاركة من الابتدائية الرابعة بعنوان "وطن الإبهار مركز عالم الطفل".
وفي ختام الحفل كَرّم محافظ شرورة رعاة الحفل والفائزين بالمراكز الأولى بجائزة تعليم شرورة للتميز؛ حيث حققت ثانوية الأمير مشعل بن سعود، المركز الأول على مستوى التميز المدرسي، وحقق قسم النشاط للطالبات المركز الأول على مستوى التميز الإداري، كما قدّم مدير تعليم شرورة درعًا تذكاريًّا لراعي الحفل محافظ شرورة.