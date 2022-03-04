"تعليم شرورة" ينهي استعداداته لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

أنهت إدارة تعليم شرورة استعداداتها لاستقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمدارس تعليم شرورة الحكومية والأهلية وتعليم الكبار والتربية الخاصة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 1442- 1443 هـ.
وتفصيلاً، أكد مدير التعليم بمحافظة شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري أن الإدارة أنهت جميع الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1443 هـ بوقت مبكر كما أكملت الترتيبات الخاصة بذلك بما يضمن انسيابية الامتحانات في جو هادئ ومريح مع تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فايروس كورونا، وتوفير كل السبل التي يمكن أن تُسهل للطلاب والطالبات أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة، إضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية للطلاب والطالبات عن طريق الهاتف الإرشادي الاستشاري لمساعدة الطلاب وأسرهم للتغلب على المشكلات التي تواجههم أثناء الاختبارات، كالتوتر والقلق والخوف، وذلك من خلال تقديم خدمات إرشادية ونفسية، يتولى تقديمها نخبة من المشرفين التربويين بالقسم.
وأفاد "الأسمري" أن أعداد الطلاب والطالبات الذين سوف يؤدون الاختبارات 23336 طالباً وطالبة بكل المدارس الحكومية والأهلية وتعليم الكبار في أكثر من 748 قاعة اختبار جهزت لاستقبالهم وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمتابعة أكثر من 78 مشرفاً ومشرفة في زيارات ميدانية يومية لمتابعة سير الاختبارات، داعياً أولياء الأمور إلى مساندة المدارس من خلال تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائهم ودعمهم بكل الاحتياجات ليجنوا ثمار جهدهم ويحققوا النجاح بإذن الله.