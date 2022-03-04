"تعليم شرورة" ينهي استعداداته لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

وتفصيلاً، أكد مدير التعليم بمحافظة شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري أن الإدارة أنهت جميع الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1443 هـ بوقت مبكر كما أكملت الترتيبات الخاصة بذلك بما يضمن انسيابية الامتحانات في جو هادئ ومريح مع تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فايروس كورونا، وتوفير كل السبل التي يمكن أن تُسهل للطلاب والطالبات أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة، إضافة إلى تقديم الخدمات الإرشادية للطلاب والطالبات عن طريق الهاتف الإرشادي الاستشاري لمساعدة الطلاب وأسرهم للتغلب على المشكلات التي تواجههم أثناء الاختبارات، كالتوتر والقلق والخوف، وذلك من خلال تقديم خدمات إرشادية ونفسية، يتولى تقديمها نخبة من المشرفين التربويين بالقسم.