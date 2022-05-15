"تعليم شقراء" تختتم تصفيات دوري المدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية

اختتمت إدارة التعليم بمحافظة شقراء، تصفيات دوري المدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية على مستوى مدارس المحافظة، وسط تنظيم مميز وإشراف ومتابعة من قيادات التعليم واللجان الميدانية والفنية والرياضية.
وتفصيلًا، رعى مساعد مدير التعليم بتعليم شقراء الدكتور عادل الزايدي، ختام تصفيات دوري المدارس على مستوى الإدارة، وقام بتكريم فريق "ثالث متوسط" بمتوسطة مرات، بعد فوزهم بالمركز الأول على مدارس الإدارة في المرحلة المتوسطة، وكرم فريق "ثالث ثانوي" بمدرسة أشيقر؛ لفوزهم بالمركز الأول في التصفيات ضمن تصفيات دوري المدارس للمرحلة الثانوية.
وأكد مدير التعليم بشقراء الدكتور إبراهيم عبدالله الحسن، أن مباريات دوري المدارس حَظِيَت بمتابعة ميدانية من قِبَل لجان فنية ترصد المواهب المتميزة.
وأشار "الحسن" إلى أنه في مباريات دوري المدارس لكرة القدم للبنين، تم توفير كل الإمكانات لإنجاحها وفق تنظيم إداري وفني عالٍ من أجل أن يجد اللاعب بيئة رياضية مناسبة للعب المباريات مع فريقه المدرسي ليُبرز قدراته وموهبته.
وثمّن الدكتور الحسن دعم ومتابعة مديري المدارس ومعلمي التربية الرياضية والمنظمين لدوري المدارس؛ مشيدًا بحرصهم على نجاح هذا المشروع الوطني الرياضي؛ إذ تعد هذه البطولة رافدًا مهمًّا للمنتخبات والأندية، والرياضة بشكل عام.