"تعليم شقراء" تختتم تصفيات دوري المدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية

وتفصيلًا، رعى مساعد مدير التعليم بتعليم شقراء الدكتور عادل الزايدي، ختام تصفيات دوري المدارس على مستوى الإدارة، وقام بتكريم فريق "ثالث متوسط" بمتوسطة مرات، بعد فوزهم بالمركز الأول على مدارس الإدارة في المرحلة المتوسطة، وكرم فريق "ثالث ثانوي" بمدرسة أشيقر؛ لفوزهم بالمركز الأول في التصفيات ضمن تصفيات دوري المدارس للمرحلة الثانوية.