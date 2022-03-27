"تعليم شقراء" يودع أكثر من نصف مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات لشهر فبراير

أودعت إدارة تعليم شقراء مكافآت الطلاب والطالبات لشهر يناير ٢٠٢٢م، لجميع الفئات المستحقة، والتي بلغت أكثر من نصف مليون ريال.
وصرّح مدير تعليم شقراء، الدكتور إبراهيم الحسن، أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التربية الخاصة والإعاقات الصحية والفكرية وأبناء المعلمين المتوفين .
وأكد "الحسن" حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية في إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق والنجاح.
من جانبه حث مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية، الدكتور عادل الزايدي، أولياء الأمور والطلاب بمتابعة سير صرف المكافأة عن طريق برنامج "نور"، مؤكدًا على ضرورة مراجعة المدرسة التي يتبع لها الطالب في حال وجود أي إشكال أو تأخر في صرف المكافأة .