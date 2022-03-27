"تعليم شقراء" يودع أكثر من نصف مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات لشهر فبراير

من جانبه حث مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية، الدكتور عادل الزايدي، أولياء الأمور والطلاب بمتابعة سير صرف المكافأة عن طريق برنامج "نور"، مؤكدًا على ضرورة مراجعة المدرسة التي يتبع لها الطالب في حال وجود أي إشكال أو تأخر في صرف المكافأة .