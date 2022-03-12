"تعليم صبيا" يعلن انتهاء أعمال اختبارات الفصل الدراسي الثاني في 1243 مدرسة

أنهى طلاب وطالبات التعليم العام والأهلي والخاص بإدارة تعليم صبيا اختباراتهم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443 حضوريًّا؛ حيث أعلنت الإدارة اليوم نجاح خطتها بعد انتهاء أعمال الاختبارات في 1243 مدرسة للبنين والبنات.
وأفاد مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم صبيا، إبراهيم الحازمي، بأن عدد الطلبة الذين أدوا الاختبار، بلغ أكثر من 120 ألفًا يدرسون في الصفوف العليا الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية، منهم 26742 ألف طالب في 650 مدرسة للبنين و57787 ألف طالبة في 593 مدرسة للبنات.
وأوضح "الحازمي" أن عدد الزيارات الإشرافية خلال فترة الاختبارات قد بلغت 1480 زيارة؛ منها 755 لمدارس البنات و725 لمدارس البنين، إضافة لأكثر من 100 زيارة لتقديم الدعم النفسي من مشرفي ومشرفات التوجيه الطلابي.
وبيّنت المساعد للشؤون التعليمية (بنات)، مها بنت محمد الحمزي، أن نسبة رصد الدرجات لجميع المراحل بلغت ١٠٠%؛ مشيرة إلى أن أقسام الاختبارات والتوجيه والإرشاد نفذت عمليات دعم ومساندة للميدان من خلال التعامل مع 392 من البلاغات، وتذاكر الدعم الفني في نظام "نور"؛ فيما بلغت عدد الاستشارات التي قدّمها الهاتف الاستشاري في مكاتب التعليم 1140 استشارة.
من جانبه ثمّن مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، جهود مساعديه ومكاتب التعليم والإشراف التربوي وقسمي الاختبارات والقبول ومديري المدارس والمعلمين والمعلمات والإداريين؛ لما بذلوه من عمل مخلص في تسيير الاختبارات بالشكل المطلوب، ودورهم في تقديم الدعم للطلاب والطالبات والحرص على سلامتهم؛ مقدمًا شكره لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات على مساندتهم وتحفيزهم للطلبة.
وأكد الدكتور "الخرمي" أهمية التعامل مع الطلبة المتغيبين عن الامتحانات لسبب خارج عن إرادتهم أو لظروف صحية وفق الإجراءات المنظمة للاختبارات، مع ضرورة محافظة الطلبة على الكتب المدرسية للفصل الثاني التي يمثل بعضها امتدادًا لمقررات الفصل الثالث، سائلًا الله للجميع التوفيق والسداد.
وعبّر عدد من أولياء الأمور عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة العربية السعودية؛ نظير ما لمسوه من حرص كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله بتوفيقه- على سلامة الطلاب والطالبات؛ حيث رفع ولي أمر الطالب محمد المالكي من مكتب تعليم الداير، الشكر لله عز وجل ثم لقيادتنا الحكيمة، على ما تقدمه لأبناء هذا الوطن من اهتمام ورعاية، وما شاهدناه من حرص على سلامة الطلاب والطالبات خلال جائحة كورونا.
ورفع ولي أمر الطالب حمد الغزواني، من مكتب تعليم العيدابي شكره لوزارة التعليم، على ما لمسه من جهود أسهمت في استمرار رحلتهم التعليمية؛ من خلال ما تم تقديمه على مستوى إدارة تعليم صبيا ومكاتبها والمدارس من دعم كبير ساهم في نجاح العودة الحضورية الكاملة والآمنة.
وأشادت فاطمة بنت علي الريثي، من مكتب تعليم الريث، بجهود المدارس الجبارة وما بذله المعلمون والمعلمات منذ تفشي الجائحة، بدءًا بتقديم الدروس عن بُعد عبر التطبيقات التعليمية ومنصة "مدرستي" وحتى عودتهم حضوريًّا على مقاعد الدراسة وإعداد وتجهيز الطلاب نفسيًّا وعلميًّا؛ للاستعداد للاختبارات النهائية الحضورية للفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣هـ والتي تم أداؤها -ولله الحمد- بكل يسر وسهولة.
وعبّرت صالحة حسين مشيخي، من مكتب تعليم بيش، عن سعادتها بنجاح الاختيارات النهائية بشكل حضوري ونجاح العودة الآمنة صحيًّا وذهنيًّا واجتماعيًّا؛ مشيرة إلى أن هذه العودة ساهمت في تنشيط الأبدان والعقول للطلاب والطالبات.
يُذكر أن نتائج الطالبة تم إتاحتها للطلبة وأولياء الأمور عبر نظام "نور" بعد رفعها واعتمادها ابتداء من يوم الخميس، وأن إجازة الفصل الدراسي الثاني تبدأ في اليوم السابع من شهر شعبان 1443هـ، وتستمر لمدة 10 أيام أخرى قبل استئناف الفصل الدراسي الثالث.