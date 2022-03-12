"تعليم صبيا" يعلن انتهاء أعمال اختبارات الفصل الدراسي الثاني في 1243 مدرسة

وعبّر عدد من أولياء الأمور عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة العربية السعودية؛ نظير ما لمسوه من حرص كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله بتوفيقه- على سلامة الطلاب والطالبات؛ حيث رفع ولي أمر الطالب محمد المالكي من مكتب تعليم الداير، الشكر لله عز وجل ثم لقيادتنا الحكيمة، على ما تقدمه لأبناء هذا الوطن من اهتمام ورعاية، وما شاهدناه من حرص على سلامة الطلاب والطالبات خلال جائحة كورونا.