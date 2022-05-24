"تعليم ظهران الجنوب" وجامعة خالد يوقعان اتفاقية لخدمة المجتمع التعليمي

وقعت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب وجامعة الملك خالد، اتفاقية تعاون لخدمة المجتمع التعليمي، ولتقديم كافة الخدمات للشرائح المستهدفة، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور فالح السلمي.
وصرح مدير التعليم بالمحافظة طارق بن علي آل فرحان، بأن الهدف من هذه الاتفاقية هو الاستفادة من المرافق، وإقامة الدورات والندوات، والاستفادة من بعض البرامج التدريبية والدورات التي من شأنها رفع المستوى التطويري لكافة العاملين، وأيضًا تنظيم الفعاليات من مؤتمرات ومعارض وندوات ودورات وورش عمل لمواكبة التطور العلمي والمهاري.
وقدم "آل فرحان" شكره لرئيس الجامعة على التعاون والجهود التي تُبذل لتحقيق التنمية والتطوير في جميع المجالات.