"تعليم ظهران الجنوب" وجامعة خالد يوقعان اتفاقية لخدمة المجتمع التعليمي

وصرح مدير التعليم بالمحافظة طارق بن علي آل فرحان، بأن الهدف من هذه الاتفاقية هو الاستفادة من المرافق، وإقامة الدورات والندوات، والاستفادة من بعض البرامج التدريبية والدورات التي من شأنها رفع المستوى التطويري لكافة العاملين، وأيضًا تنظيم الفعاليات من مؤتمرات ومعارض وندوات ودورات وورش عمل لمواكبة التطور العلمي والمهاري.