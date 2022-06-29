"تعليم ظهران الجنوب" يكرّم شركاء النجاح من الإعلاميين بالمحافظة

وجه مدير التعليم بظهران الجنوب طارق بن علي آل فرحان الشكر والتقدير للإعلاميين بالمحافظة، مثمنًا جهودهم الكبيرة في متابعة ونشر برامج وفعاليات الإدارة.
جاء ذلك خلال استقباله لهم صباح اليوم الأربعاء في مكتبه، مبينًا أن الدور كبير على الإعلامي في إيصال كل ما هو على أرض الواقع وأنه شريك للنجاح في جميع الأنشطة والبرامج، راجيًا التوفيق للجميع.
بعد ذلك تفضل آل فرحان بتكريم الإعلاميين وهم كل من:
بندر مسفر آل عوض من صحيفة سبق الإلكترونية.
عوض أحمد فرحان من صحيفة الوطن ووكالة (واس)
تركي سعيد الوادعي من صحيفة عكاظ وصحيفة الرأي الإلكترونية.
محمد حسين آل شري من صحيفة عين الأخبار الإلكترونية
محمد صالح آل السحامي من صحيفة الحدث الإلكترونية.
محمد صالح آل زاهر من (سناب عسير).
سالم مسفر عروي من صحيفة عسير الإلكترونية.
وقد عبّر المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لمدير التعليم على هذا التكريم غير المستغرب وأنهم شركاء نجاح لأي جهة حكومية ومستعدون بالتعاون في اي وقت، سائلين الله تعالى للجميع التوفيق والسداد.
حضر اللقاء المساعد للشؤون التعليمية سعيد بن سعد الوادعي والمستشار التعليمي علي بن حسين الوادعي ومشرفو الإعلام والاتصال أحمد دريني وعبدالعزيز مسرع.
وفي نهاية اللقاء شكر الإعلاميين بمحافظة ظهران الجنوب مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب طارق آل فرحان وجميع منسوبي إدارة التعليم من المساعدين والمستشارين ورئيس القسم الإعلامي بتعليم ظهران الجنوب سالم عروي على ذلك التكريم.