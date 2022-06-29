"تعليم ظهران الجنوب" يكرّم شركاء النجاح من الإعلاميين بالمحافظة

جاء ذلك خلال استقباله لهم صباح اليوم الأربعاء في مكتبه، مبينًا أن الدور كبير على الإعلامي في إيصال كل ما هو على أرض الواقع وأنه شريك للنجاح في جميع الأنشطة والبرامج، راجيًا التوفيق للجميع.