"تعليم عسير" تشارك في الاحتفاء باليوم العالمي للتراث

ولفت إلى أنه تم تفعيل برنامج يوم التراث العالمي في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التي تعنى بتراث المملكة ومعالمها التاريخية العريقة، من خلال المسابقات والألعاب الشعبية والتصاميم التراثية باستخدام النقوش والزخارف، إضافة إلى الأعمال الحرفية الفنية اليدوية، وتنظيم زيارات للمراكز التراثية في المنطقة، إلى جانب استثمار وسائل التواصل الاجتماعي لإبراز أفضل المشاركات الطلابية، وتفعيل الاحتفاء عبر منصات الإدارة المختلفة.