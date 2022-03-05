"تعليم عسير" تعلن جاهزيتها لاختبارات الفصل الدراسي الثاني غدًا

وحث الطلاب والطالبات، على التفوق وتحقيق أعلى النتائج، في ظل ما تم توفيره لهم من إمكانات؛ لتسهيل أداء اختباراتهم.. كما حثهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان، وحفظها بعد أداء كل اختبار؛ لا سيما وأن بعضها مستمر معهم خلال الفصل الدراسي المقبل.