"تعليم عسير" تعلن جاهزيتها لاختبارات الفصل الدراسي الثاني غدًا

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة عسير، جاهزيتها لبدء الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام ١٤٤٣هـ، حضوريًّا.
وأوضح المدير العام لتعليم عسير، الدكتور أحمد العمري، أن الإدارة أكملت الاستعدادات اللازمة، وهيأت كل السبل المناسبة لانطلاقة ناجحة للاختبارات في جميع مدارس البنين والبنات.
وقال، إنه جرى تشكيل لجان متابعة سير الاختبارات والمكونة من: قسمي الإشراف التربوي "بنين- بنات"، الاختبارات والقبول "بنين وبنات"، مكاتب التعليم، بالإضافة إلى فريق الدعم الفني من قسم تقنية المعلومات.
كما جرى إعداد خطة الزيارات الميدانية للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات، لمتابعة خطط سير الاختبارات، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات قد تعترض سير الاختبارات في مدارس المنطقة.
ودعا "العمري"، إلى ضرورة التقيد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنية بأنظمة الاختبارات والتقويم المستمر، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها، ومنها نظم وإجراءات الاختبارات في التعليم العام، ودليل أدوات القياس والتقويم، وبروتوكولات أداء الاختبارات في المدارس حضوريًّا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
وحث الطلاب والطالبات، على التفوق وتحقيق أعلى النتائج، في ظل ما تم توفيره لهم من إمكانات؛ لتسهيل أداء اختباراتهم.. كما حثهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان، وحفظها بعد أداء كل اختبار؛ لا سيما وأن بعضها مستمر معهم خلال الفصل الدراسي المقبل.
وناشد أولياء أمور الطلاب بضرورة العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة، والتعاون معها، والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم.
وامتدادًا للجهود الداعمة لنجاح خطة سير الاختبارات، سخّرت إدارة الإعلام والاتصال، كل القنوات الرسمية لإدارة التعليم عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتوفير العديد من المواد الإعلامية، للتهيئة العامة للاختبارات، والتعريف بآلية أداء الاختبارات، ودور الأسرة مع الأبناء أثناء الاختبارات، وطرق وأساليب الاستذكار وغيرها من الإرشادات التربوية.
كما جهزت المدارس، قاعات الاختبارات ولجان الكنترول، وهيأتها ونَظّمتها لاستقبال الطلاب والطالبات مع أول أيام الاختبارات التحريرية وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.