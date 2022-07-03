"تعليم عسير" يستعرض رحلة التحول نحو تجويد العمل
أقام قسم القيادة المدرسية بتعليم عسير، حفلاً ختاميًا بمناسبة نهاية العام الدراسي ١٤٤٣هـ استعرض من خلاله أهم المنجزات والخطط الإستراتيجية ورحلة التطور التي مر بها خلال الأعوام السابقة، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة عسير، الدكتور أحمد العُمري، والقيادات التعليمية بالمنطقة.
وكرّم" العُمري" الإدارات والأقسام التي كانت شريكة للقسم في تنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي دعمت التعليم والتعلم داخل الميدان التربوي والتعليمي.
وأكد مدير عام التعليم أن مسؤولية مديري ومديرات المدارس والقيادة الإشرافية تزداد مع التطورات التي تشهدها المملكة بقيادتها الشابة الطموحة والتي تأخذ المملكة نحو المستقبل برؤية واضحة نحو تجويد هذا الوطن الكبير، وتجويد الإنسان، والتعليم.
وأشاد العُمري بما شاهده من قسم الإدارة المدرسية من تميز يعكس التحول في مسيرة تطوير التعليم بالمنطقة، مؤكدًا أن ذلك بفضل الله أولاً ثم بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بقطاع التعليم وتحسين مخرجاته وإعداد جيل قادر على مواكبة التطورات الحديثة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.
وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس القسم وفريق عمله على جهودهم في تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق مخرجات مؤهلة تُسهم في تنمية الوطن ويحقق مستقبلاً منشودًا يتماشى مع تطلعات وزارة التعليم.
من جانب آخر أوضح رئيس قسم الإدارة المدرسية الأستاذ فايز ظافر الشهري أن قسم الإدارة المدرسة اهتم بالتنوع في أوعية التدريب المختلفة، كما أنه اتخذ من التوجهات العالمية في فن الإدارة وتوجهات الوزارة مصدرًا مهمًا في اختيار البرامج والخطط الإستراتيجية، والتدريبية المتجددة، حيث تم تقديم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل، والتغذية الراجعة ونماذج إدارية استفاد منها جميع مديري ومديرات المدارس بالمنطقة في خطوة تهدف إلى إثراء خبرات المدارس وإعداد كفاءات تربوية ومتخصصة، وذلك سعيًا للتميز والريادة في مجال الإدارة المدرسية، وخدمة المدارس بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتطور لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.