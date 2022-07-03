"تعليم عسير" يستعرض رحلة التحول نحو تجويد العمل

من جانب آخر أوضح رئيس قسم الإدارة المدرسية الأستاذ فايز ظافر الشهري أن قسم الإدارة المدرسة اهتم بالتنوع في أوعية التدريب المختلفة، كما أنه اتخذ من التوجهات العالمية في فن الإدارة وتوجهات الوزارة مصدرًا مهمًا في اختيار البرامج والخطط الإستراتيجية، والتدريبية المتجددة، حيث تم تقديم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل، والتغذية الراجعة ونماذج إدارية استفاد منها جميع مديري ومديرات المدارس بالمنطقة في خطوة تهدف إلى إثراء خبرات المدارس وإعداد كفاءات تربوية ومتخصصة، وذلك سعيًا للتميز والريادة في مجال الإدارة المدرسية، وخدمة المدارس بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتطور لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.