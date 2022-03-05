"تعليم عفيف" تُنهي استعداداتها لاختبارات 17 ألف طالب وطالبة غدًا

أنهت إدارة التعليم بمحافظة عفيف، استعداداتها، لاستقبال أكثر من 17 ألف طالب وطالبة، من كل المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، غدًا الأحد، حضوريًّا، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443هـ.