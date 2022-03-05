"تعليم عفيف" تُنهي استعداداتها لاختبارات 17 ألف طالب وطالبة غدًا

أنهت إدارة التعليم بمحافظة عفيف، استعداداتها، لاستقبال أكثر من 17 ألف طالب وطالبة، من كل المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، غدًا الأحد، حضوريًّا، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443هـ.
ويمثل الطلاب والطالبات، مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي، والمدارس الليلية.
وأوضح مدير التعليم، سعيد بن مساعد الزهراني، أن ما يزيد على 17 ألف طالب وطالبة من الابتدائية والمتوسطة والثانوية، سيتقدمون للاختبارات، وسط تكامل جميع الاستعدادات والترتيبات والأجواء الملائمة التي هيّأتها الإدارة لهم لأداء اختباراتهم في جو من الراحة والاطمئنان النفسي.
وقال: إن الأقسام المعنية أكملت أداء مهامها المكملة لأدوار المدارس من خلال تهيئة قاعات الاختبارات والفصول والتحقق من جاهزيتها وفق الإجراءات الاحترازية الصحية، وتشكيل اللجان والقاعات.
ودعا "الزهراني"، أولياء الأمور إلى توفير الأجواء المناسبة للطلبة، والمتابعة المستمرة لهم، وتحفيز أبنائهم، إضافة إلى التهيئة النفسية الجيدة التي تعينهم على تحقيق النجاح والتميز في المسيرة التعليمية.
وشدد على أهمية دور الأسرة وتكاملها مع المدرسة في مساعدة الطلاب، خلال هذه الفترة، ومتابعتهم بعد نهاية الاختبار، والحرص على عودتهم سريعًا للمنزل.
كما أهاب بالطلاب والطالبات تنظيم أوقاتهم، وبذل مزيد من الجهد لتحقيق النجاح والتفوق، وعدم السهر والإرهاق خلال هذه الفترة؛ لما له من تأثير سلبي عليهم.