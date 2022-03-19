تعليم محايل عسير يعلن الجاهزية للعودة الحضورية الكاملة للفصل الدراسي الثالث

بدعم سخي من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وبمتابعة من أمير منطقة عسير وبتوجيه من وزير التعليم، أنهت مدارس تعليم محايل عسير جميع استعداداتها لعودة 91 ألف طالب وطالبة لكل المراحل الدراسية في 792 مدرسة لعودة حضورية كاملة للفصل الدراسي الثالث 1443هـ.
يأتي ذلك بإشراف مباشر ومتابعة مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبد الله آل شريم، حيث جرى توجيه المكاتب ومدارس التعليم لتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي الذي تم اعتماده أخيرًا من هيئة الصحة العامة "وقاية" للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي في ظل جائحة كورونا للطلاب والطالبات أقل من 12 سنة والدليل الإرشادي المحدث للعودة للمدارس ممن تجاوزت أعمارهم 12 سنة وإلغاء العمل بالنماذج التشغيلية المعتمدة في الفصلين الدراسي الأول والثاني.
كما يشرف على عودتهم ما يزيد على 13200 موظف وموظفة تربويًا وإداريًا بخطط زيارات ميدانية للمشرفين بنين وبنات للمشاركة في استقبال الطلاب والطالبات بما يزيد على 360 مشرفًا ومشرفة.
فيما تم العمل على متابعة التجهيزات المدرسية، والتحقق من وسائل الأمن والسلامة، وتوزيع الكتب، والأدلة الإرشادية والانتهاء من توزيع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثالث قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني وسُلمت للطلاب والطالبات بنهاية اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وتوريد وتوزيع 160 عيادة مدرسية مكتبيًا لعدد 160 مدرسة لجميع المراحل بمبلغ 1194151.2 ليصبح عدد العيادات المدرسية المجهزة مكتبيًا بمدارس تعليم محايل عسير 268 عيادة مدرسية.
من جهة أخرى، اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل صرف مخصصات المدارس للنظافة ومستلزماتها للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1443 بمبلغ إجمالي يفوق ثلاثة ملايين ريال وجرى إيداعها يوم الأحد الموافق 10 / 8 / 1443 في حسابات مديري ومديرات المدارس.
ورفع مدير تعليم محايل عسير شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما توليه من دعم كبير ومتابعة لا محدودة لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات خلال رحلة التعليم، كما قدّم شكره لأمير المنطقة ووزير التعليم ونائبه وقيادات الوزارة على المساندة والدعم للإدارات وتذليل الصعوبات.
وأطلقت إدارة التعليم حزمة من العبارات الترحيبية في ظل خطة الوزارة الإعلامية للعودة الحضورية الكاملة للفصل الدراسي الثالث عبر حساباتها الرسمية وحسابات مكاتب التعليم والمدارس ابتهاجًا بانطلاق العملية التعليمية الحضورية الكاملة للفصل الدراسي الثالث.