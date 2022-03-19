تعليم محايل عسير يعلن الجاهزية للعودة الحضورية الكاملة للفصل الدراسي الثالث

يأتي ذلك بإشراف مباشر ومتابعة مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبد الله آل شريم، حيث جرى توجيه المكاتب ومدارس التعليم لتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي الذي تم اعتماده أخيرًا من هيئة الصحة العامة "وقاية" للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي في ظل جائحة كورونا للطلاب والطالبات أقل من 12 سنة والدليل الإرشادي المحدث للعودة للمدارس ممن تجاوزت أعمارهم 12 سنة وإلغاء العمل بالنماذج التشغيلية المعتمدة في الفصلين الدراسي الأول والثاني.