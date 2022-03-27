"تعليم مكة" يناقش البرامج التي تُسهم في بناء شخصية القيادات الكشفية

عقدت القيادات الكشفية بتعليم منطقة مكة المكرمة لقاءً صباح اليوم الأحد ناقش فيه البرامج التي تُسهم في بناء الشخصية لدى الكشافين والعديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال الذي أعده قسم النشاط الكشفي, حيث أقيم اللقاء في مركز التدريب الكشفي بالعزيزية.