"تعليم مكة" يناقش البرامج التي تُسهم في بناء شخصية القيادات الكشفية

عقدت القيادات الكشفية بتعليم منطقة مكة المكرمة لقاءً صباح اليوم الأحد ناقش فيه البرامج التي تُسهم في بناء الشخصية لدى الكشافين والعديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال الذي أعده قسم النشاط الكشفي, حيث أقيم اللقاء في مركز التدريب الكشفي بالعزيزية.
وأشاد مدير إدارة النشاط الطلابي نبيل بن بكر طيب بدور القادة الكشفيين في البرامج التطوعية خصوصًا خلال جائحة كورونا.
وشدد "طيب" على أهمية وضع الخطط والبرامج التي تُسهم في بناء الشخصية لدى الكشافين وتزودهم بالمعارف والمعلومات والمهارات التي تواكب تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن إدارة النشاط الطلابي تدعم القادة لتنفيذ البرامج التي تحقق الأهداف المرجوة.
وأوضح المشرف الكشفي عبدالحليم سبحي أن اللقاء يأتي ضمن خطة قسم النشاط الكشفي لنقل الخبرات والتجارب الميدانية والوقوف على المعوقات التي تواجه القادة الكشفيين خلال عملهم والبحث عن الحلول المناسبة لها ومناقشة سبل تطوير العمل الكشفي سعيًا لتحقيق الأهداف وتحسين المخرجات.
فيما أكد قائد البرامج منصور الذبياني أن بنود اللقاء شملت العديد من الفقرات مثل تسجيل الفرقة الكشفية وحفل الوعد والقبول وغيرها التي شارك في تقديمها عدد من القادة الكشفيين.