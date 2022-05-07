"تعليم ينبع" تستقبل 76 ألف طالب وطالبة بعد إجازة عيد الفطر

ينتظم غدًا أكثر من 76 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام في محافظة ينبع والقطاعات التعليمية التابعة لها، بعد أن أكملت الإدارة استعداداتها لاستقبالهم والاحتفال بعيد الفطر المبارك.
وأعدت الإدارة التعليمية -ممثلة في الإدارات والأقسام التابعة لها إلى جانب مكاتب التعليم والمدارس- خطةً لاستقبال الطلبة ومتابعة انتظام حضورهم؛ وفق الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة، وتهيئة المباني، وإتمام أعمال الصيانة والنظافة، وتجهيز القاعات الدراسية؛ لضمان سير العملية التعليمية من أول حصة دراسية.
كما شملت الخطة: حث أولياء الأمور على انتظام أبنائهم في مدارسهم من اليوم الأول.
فيما تستعد مدارس التعليم بالمحافظة لاستقبال منسوبيها ومشاركتهم الفرح والسرور بعيد الفطر، وتمام شهر العبادة، وتجديد الصلات والروابط، ومعاني الأخوة والمحبة، من خلال الفعاليات التربوية الهادفة وتوزيع الهدايا والألعاب المتنوعة.