"تعليم ينبع" تستقبل 76 ألف طالب وطالبة بعد إجازة عيد الفطر

ينتظم غدًا أكثر من 76 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام في محافظة ينبع والقطاعات التعليمية التابعة لها، بعد أن أكملت الإدارة استعداداتها لاستقبالهم والاحتفال بعيد الفطر المبارك.