"تعليم ينبع" يُتمُّ جاهزيته لاستقبال الطلاب لإجراء الاختبارات التحريرية حضوريًّا

كشف عدد من القيادات التعليمية والمدرسية بتعليم ينبع عن الاستعداد المبكر، وتهيئة البيئة التعليمية وسط أجواء تربوية وصحية، وتهيئة الظروف المناسبة لاستقبال 67 ألف طالب وطالبة بتعليم ينبع والقطاعات التعليمة التابعة لها؛ لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1443هـ حضوريًّا بكل يُسر وسهولة وأمان في ظل التقيُّد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والدور التكاملي للأسرة في تهيئة الأجواء المناسبة لأبنائهم، ودعمهم بالاحتياجات كافة؛ ليجنوا ثمار جهدهم.
ونوهوا بالجهود المبذولة من إدارة تعليم ينبع والقطاعات التعليمية التابعة، من تخطيط وتنظيم وبرامج ولقاءات تربوية وإرشادية، سعيًا لتحقيق التوافق النفسي والتربوي والمهني للمجتمع التعليمي لصناعة جيل المستقبل، وإعداده لبناء الوطن.
وعن دور مكاتب التعليم في الاستعداد والجاهزية لسلامة سير أداء الاختبارات أوضحت مديرة مكتب شمال ينبع نوف ناصر القحطاني أن مكتب التعليم معنيٌّ بإعداد خطة متكاملة للاستعداد الأمثل للاختبارات، وعقد اللقاءات وورش العمل لتأكيد أدوار الإدارة المدرسية خلال فترة الاختبارات وما يتعلق بلائحة الاختبارات، وتجهيز البيئة المدرسية، وإيضاح جدول مواصفات الاختبار الجيد للهيئة التعليمية، وتقديم برنامج التهيئة الإرشادية لاختبارات للطلبة وأولياء الأمور. وحرصًا على كفاءة عمليات الاستعداد للاختبارات يتم إعداد جدول للزيارات الإشرافية للمدارس لمساندة جهود المدرسة، وتقديم أوجه الدعم اللازمة وفق نماذج تقييم خاصة.
كما أشارت مشرفة الإدارة المدرسية فاطمة المحياوي إلى نجاح وزارة التعليم في تخطي تحديات جائحة كورونا، والعودة الحضورية لجميع المراحل الدراسية، التي جعلت لاختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام طابعًا مختلفًا من حيث الاستعداد والتجهيز لاستقبال الطلاب والطالبات، وأدائهم الاختبارات في أجواء تربوية وصحية آمنة، تتطلب بذل المزيد من الجهد من قِبل إدارات التعليم والمدارس؛ إذ يتم عقد الاجتماعات بالإدارات المدرسية للتشديد على تنظيم لجان الاختبارات، وتطبيق التعليمات وفق اللوائح والأدلة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية وفق الدليل الإرشادي الوقائي المحدَّث (وقاية)، من تحقيق التباعد أثناء تفويجهم صباحًا للجان الاختبارات، وبعد خروجهم من اللجان، ومراعاة الكثافة الطلابية داخل الفصول، والاستثمار الأمثل لمرافق المدرسة لتهيئة البيئة المناسبة للطلبة لأداء الاختبارات في بيئة آمنة.
وأوضحت مشرفة الإدارة المدرسية أسماء الرحيلي أن الإشراف الإداري على المدارس ينفذ اللقاءات والورش التدريبية للتهيئة بأعمال الاختبارات، وإجراء مسح شامل للتأكد من اكتمال التجهيزات المدرسية وأعمال الصيانة والنظافة إلكترونيًّا وميدانيًّا، ويتابع تطبيق دليل "وقاية" والإجراءات الصحية التي تضمن سلامة الطلبة أثناء تأديتهم الاختبارات.. ومن جهة أخرى استعداد المدارس بتجهيز لجان الاختبارات التنظيمية والفنية، وتقديم الدعم والمساندة للمدارس.
ومن جهتها قالت المشرفة التربوية تهاني صالح المعبدي إن جميع مدارس إدارة تعليم ينبع قامت بعمليات التهيئة والاستعداد المبكر لتأدية الاختبارات (حضوريًّا) لمراحل التعليم كافة، وبناء بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات، وتكثيف الجهود الميدانية من قِبل المشرفين والمشرفات، وتقديم الدعم اللازم والمساندة للاحتياجات والخدمات الإرشادية كافة، وتهيئة البيئة الإيجابية للطلاب والطالبات بغية تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والتربوي والمهني لديهم، ودعمهم لتأدية الاختبارات في بيئة مناسبة وآمنة انطلاقًا لبناء وطنهم المجيد.
فيما ذكر مدير ابتدائية موسى بن نصير ومتوسطة أبوشكير عبدالخالق بن زايد العمري أن التخطيط الجيد، والاستعداد والمتابعة المستمرة من قِبل المدرسة، وتكامل الجهود مع أقسام الإدارة التعليمية والمدرسية والموجهين الطلابيين بتهيئة الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع المدرسي للاختبارات، هي ما يحقق نجاح فترة الاختبارات، وبناء الأبناء، وصناعة مستقبل الوطن.
وأكد مدير مجمع مدارس عدان سعيد مفرح الرفاعي أن اختبارات الفصل الدراسي الثاني تنطلق صباح يوم الأحد حضوريًّا لجميع المراحل التعليمية وفق خطط مدروسة ومزمنة، ونماذج تشغيلية معتمدة، عملت عليها إدارات المدارس مع فِرق العمل واللجان الفنية والتنظيمية والإرشادية.. وبالمتابعة المستمرة، والجهود المبذولة، تستقبل المدارس الطلاب والطالبات وسط استعدادات فنية وتهيئة نفسية وإرشادية، مع تهيئة بيئة صحية آمنة للطلاب.
وفي السياق نفسه أضافت مديرة ابتدائية بئر أحمد هدى عبد الرحمن القايدي بأن يوم الأحد هو اليوم الأول للاختبارات الحضورية لطلبة المرحلة الابتدائية؛ الأمر الذي يتطلب زيادة التوعية والتهيئة النفسية والإرشادية للطلبة وأولياء الأمور للاستعداد لخوض الاختبارات بعيدًا عن القلق والتوتر والخوف، والثقة بقدراتهم وإمكانياتهم وتحصيلهم الدراسي خلال الفصل الدراسي، وذلك من خلال البرامج واللقاءات الإرشادية والنشرات التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ولخص وكيل شؤون الطلاب بثانوية الحسن بن الهيثم عبدالله محمد أبوجبل دور المدرسة في الاستعداد لاختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1443 هـ بقوله: "تبدأ بوضع الخطط الإجرائية لتأهيل الطلاب لتخطي هذه الفترة بنجاح، من خلال اللقاءات المباشرة، وتقديم الوصايا التربوية للطلاب للتعامل مع قلق الاختبارات، وحثهم على الانضباط في تنظيم أوقات الاستذكار، وفي الحضور المبكر للاختبار، وإعداد المطويات والنشرات واللوحات الإرشادية، والتنسيق مع أولياء الأمور حول الدور المشترك بين البيت والمدرسة، وتهيئة الجو المناسب في فترة الاختبارات؛ ليتيح للطالب الحفظ والاستذكار والتركيز، وتحقيق أعلى الدرجات.. وكذلك الاجتماع بفِرق العمل، وتكوين لجان الاختبارات، وتهيئة البيئة التعليمية، وتطبيق البروتوكولات الوقائية".
وللإرشاد الطلابي في إدارات التعليم والمدارس دور محوري في تحقيق التوافق النفسي والتربوي لدى الطلبة فترة الاختبارات. وحول هذا أبانت الموجهة الطلابية في المتوسطة العاشرة أمل الحجوري دور المدرسة في التهيئة الإرشادية والنفسية للطلبة في بث روح المنافسة، وزيادة الدافعية للتعلم، والتوعية بأهمية الانضباط وعدم الغياب،
وحث الطلاب على استثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالمنفعة، وتزويد الطلاب بقواعد وأسس المذاكرة السليمة، وتوعية الأسرة والمعلمين بدورهم الإيجابي، ومتابعة الطلاب المتأخرين والمتغيبين، والتعرف على الأسباب، والتهيئة النفسية اليومية للطلاب من خلال المرور على لجان الاختبار، واحتواء المواقف والمشكلات الطارئة.
وأضاف المعلم ياسر عبدالله المعشي من ابتدائية موسى بن نصير بأن للموجه الطلابي دورًا مهمًّا، وخصوصًا أثناء فترة الاختبارات؛ فعليه أن يهيئ الجو النفسي الخالي من التوتر للطلبة، بإرشاداته وتوجيهاته، ومتابعته أحوال الطلاب النفسية والاجتماعية، وعقد جلسات إرشادية وجماعية للطلاب المعيدين والمتفوقين والمتأخرين دراسيًّا، وتوضيح أهمية استثمار الوقت في الاستذكار من خلال توزيع منشورات توضح طرق الاستذكار الجيد، وتنبيه الطلاب إلى أهمية النوم المبكر، والبُعد عن السهر؛ لما فيه من إرهاق الجسم، وتشتيت الذهن. ومن الضروري على الموجه الطلابي تفقُّد قاعات الاختبارات من حيث التهوية الجيدة، والإضاءة والتكييف.
وفيما يتعلق بدور الأسرة التكاملي مع المدرسة في تهيئة الأبناء فترة الاختبارات أكدت مشرفة الإرشاد الطلابي مريم العلوني أن للأسرة دورًا مهمًّا وأساسيًّا في تشجيع الأبناء، واستنهاض هممهم، وتهيئتهم لأداء الاختبارات بكل يسر وسهولة؛ إذ إن فترة الاختبارات تعتبر من الفترات الصعبة التي تُشكِّل نوعًا من القلق لدى الطلبة وأسرهم.
وأضافت: شدَّد الكثير من التربويين على وسائل معينة للأسرة لتهيئة الأبناء لاجتياز فترة الاختبارات بيسر وسهولة، من أبرزها وأهمها تعويد الأبناء على الالتجاء لله والاستعانة به، وبث الطمأنينة في نفوس الأبناء، ومنحهم الثقة في أنفسهم؛ إذ إن الثقة في الأبناء تُنمِّي لديهم مهارات التفكير العليا؛ وهذا يكسبهم مهارات جديدة في الاستذكار، كالربط الجيد بين المعلومات، وتحليل الأسئلة وقت الاختبار؛ وهو ما يجعل نتائجهم أفضل.
واختتمت بقولها: مهم جدًّا لنا نحن المربين تحديد ووضوح الهدف، بمعنى أن نركز على العمل والمذاكرة وصناعة الشخصية السوية لدى الأبناء بدلاً من التركيز على الدرجات والتفوق الدراسي؛ حتى نكسب النجاح والشخصية السوية معًا.
وبالحديث عن شركاء النجاح للمدرسة والعملية التعليمية قالت المشرفة التربوية رنا عيد الرفاعي: يظهر لنا بشكل أساسي وواضح الأسرة التي تتكامل في دورها مع المدرسة في تهيئة الطلاب لأداء الاختبارات، مدركة ما يمر به الطلاب (وخصوصًا المرحلة الابتدائية) لأداء الاختبارات حضوريًّا بعد فترة انقطاع؛ ما يجعل التحفيز والتعزيز خير معين في هذه الفترة، وتهيئة بيئة نفسية جيدة بعيدًا عن المقارنات، ومراعاة الفروق الفردية بين الأبناء، ومنحهم الثقة الكاملة في أنفسهم، وتعزيز ذلك بعبارات التشجيع، وأيضًا الاهتمام بالتغذية وأوقات النوم.. فكل ذلك يُمكِّنهم من تأدية الاختبارات الحضورية بيُسر وسهولة.
وأضافت مديرة المتوسطة الثانية بينبع البحر صباح سعد نحاس بأن للأسرة دورًا مهمًّا وأساسيًّا في إعداد أبنائهم للاختبارات بتوفير البيئة المناسبة في المنزل للاستذكار والمراجعة، وغرس عادات صحية مناسبة كالغذاء الصحي والنوم المبكر، وتنظيم الوقت، وتوجيههم للاستعداد المسبق للاختبارات بإعداد خرائط مفاهيم، والتأكد من استيعاب المنهج الدراسي كافة، وتذكيرهم بأهمية الاستعانة بالله والتوكل عليه، ثم بذل الجهد للوصول للنتائج المرجوة، وتوجيههم وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالاحترازات الوقائية، والمحافظة على التباعد ولبس الكمامة.
فيما ذكر ولي الأمر محمد الجهني أن للأسرة دورًا مهمًّا في تهيئة الأبناء للاختبارات؛ إذ إن البيئة المنزلية المناسبة للاستذكار، والتغذية الصحية، والنوم المبكر، لها أثرها الإيجابي على الفهم والاستيعاب للأبناء.
وشدَّد "الجهني" على احتياج طلاب المرحلة الابتدائية إلى أساليب تهيئة نفسية مختلفة عن الأعوام السابقة؛ وذلك لخوضهم تجربة الاختبار المدرسي بعد انقطاع تجاوز العامين.
وقالت إيمان سعيد الجهني، وهي ولية أمر: إن للأسرة دورًا مهمًّا وكبيرًا في تشجيع الأبناء على الاستذكار الجيد، وتوفير الجو المناسب المفعم بالطمأنينة والهدوء والود، مع غرس الثقة الكاملة في أنفسهم بأنهم قادرون على التفوق والنجاح.
وأضافت: من المهم جدًّا أن تتعامل الأسرة مع فترة الاختبارات على أنها أسلوب تقويم مستمر، قد تعوَّد عليه الطالب في مدرسته، وأن هذه الاختبارات أمر متكرر؛ فلا داعي للقلق والخوف.
وأكدت والدة الطالبة دانة ناجي المحلاوي ثقتها بنجاح اختبارات الفصل الدراسي الثاني، مضيفة: على مشارف انتهاء رحلة فصل دراسي، في ظل دعم قيادتنا الرشيدة، وتضافر جهود قادة التعليم التي تُعنى بأبنائنا وبناتنا الطلاب، والحرص على جودة مخرجاتهم التعليمية، والجهود المتكاملة المستمرة بين المدرسة والأسرة، التي تسعى إلى تحقيق أفضل النتائج إبداعًا وتميزًا وتقدمًا في مختلف المجالات؛ لصناعة جيل المستقبل وبناة الوطن.