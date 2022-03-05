"تعليم ينبع" يُتمُّ جاهزيته لاستقبال الطلاب لإجراء الاختبارات التحريرية حضوريًّا

كما أشارت مشرفة الإدارة المدرسية فاطمة المحياوي إلى نجاح وزارة التعليم في تخطي تحديات جائحة كورونا، والعودة الحضورية لجميع المراحل الدراسية، التي جعلت لاختبارات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام طابعًا مختلفًا من حيث الاستعداد والتجهيز لاستقبال الطلاب والطالبات، وأدائهم الاختبارات في أجواء تربوية وصحية آمنة، تتطلب بذل المزيد من الجهد من قِبل إدارات التعليم والمدارس؛ إذ يتم عقد الاجتماعات بالإدارات المدرسية للتشديد على تنظيم لجان الاختبارات، وتطبيق التعليمات وفق اللوائح والأدلة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية وفق الدليل الإرشادي الوقائي المحدَّث (وقاية)، من تحقيق التباعد أثناء تفويجهم صباحًا للجان الاختبارات، وبعد خروجهم من اللجان، ومراعاة الكثافة الطلابية داخل الفصول، والاستثمار الأمثل لمرافق المدرسة لتهيئة البيئة المناسبة للطلبة لأداء الاختبارات في بيئة آمنة.