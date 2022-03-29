"تفاؤل كبير" في رسومات أطفال مرضى السرطان بـ"تخصصي الدمام"

وأشارت "الزامل" إلى أن بعض الرسومات ظهر فيها بعض المعاناة، النابعة من الأدوية التي يحصل عليها الأطفال في علاج المرض، لافتةً إلى وجود معايير عدة تدخل في تحليل الرسوم، منها عمر الطفل المريض، وجنسه وحالته الاجتماعية.