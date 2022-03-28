تفاهم بين "عبدالله الطبية" و"تعليم مكة" لدعم الموهوبين والأبحاث العلمية والابتكارات

وقّعت مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، بمناسبة انعقاد فعالية اليوم الخليجي للموهبة والإبداع لعام ٢٠٢٢م تحت شعار "الموهبة طريق المستقبل"، مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة.
وتم التوقيع بحضور كل من المدير التنفيذي للأبحاث والابتكار بالمدينة الطبية الدكتور خالد بن سلمان نيابة عن الرئيس العام التنفيذي الدكتور دلشاد بن علي عباس وعلي العامودي مساعد الشؤون التعليمية بتعليم مكة المكرمة نيابة عن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد أطر التعاون في تقديم خدمات وتصميم برامج في مجالات الأبحاث العلمية والابتكارات، ودعم الطلاب والطالبات الموهوبين في مشاريعهم الإبداعية والابتكارية.
وتحتوي جلسات الحوار وورش العمل ضمن المذكرة، على عدة محاور؛ أهمها: حاضنات الابتكار للموهوبين والمبدعين، وفرص المشاريع البحثية والابتكارية في مجال الرعاية الصحية، وأخلاقيات البحث العلمي.