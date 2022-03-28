تفاهم بين "عبدالله الطبية" و"تعليم مكة" لدعم الموهوبين والأبحاث العلمية والابتكارات

وتم التوقيع بحضور كل من المدير التنفيذي للأبحاث والابتكار بالمدينة الطبية الدكتور خالد بن سلمان نيابة عن الرئيس العام التنفيذي الدكتور دلشاد بن علي عباس وعلي العامودي مساعد الشؤون التعليمية بتعليم مكة المكرمة نيابة عن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي.