تَقدمَها مدير "الصحة".. مسيرة لتفعيل اليوم الوطني للمشي في منتزه الردف بالطائف

يُذكر أن المشي يساعد في تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وحرق السعرات الحرارية الزائدة، والمحافظة على مرونة المفاصل وقوة العضلات، بالإضافة إلى الحد من القلق أو الاكتئاب وتحسين المزاج، وتعزيز صحة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام، إلى جانب تحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم، والحفاظ على وزن صحي وتحسين اللياقة البدنية والوقاية من الأمراض المزمنة ومنها: أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري النوع الثاني.