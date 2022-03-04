تَقدمَها مدير "الصحة".. مسيرة لتفعيل اليوم الوطني للمشي في منتزه الردف بالطائف

فعّلت "صحة الطائف" اليوم الوطني للمشي، والذي يصادف 5 مارس من كل عام؛ بهدف تعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ورفع معدل الممارسين للمشي، ومساعدة الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.
وتقدم مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني المشاركين في مسيرة للمشي بحديقة الردف لمدة 30 دقيقة؛ من أجل تحقيق شعار هذا العام لليوم الوطني للمشي (أمشي ٣٠)، تجول بعدها مدير الشؤون الصحية في الأركان التي أعدتها إدارة التوعية الصحية وهي ركن قياس مستوى السكر وقياس ضغط الدم وركن التغذية السليمة.
يُذكر أن المشي يساعد في تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وحرق السعرات الحرارية الزائدة، والمحافظة على مرونة المفاصل وقوة العضلات، بالإضافة إلى الحد من القلق أو الاكتئاب وتحسين المزاج، وتعزيز صحة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام، إلى جانب تحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم، والحفاظ على وزن صحي وتحسين اللياقة البدنية والوقاية من الأمراض المزمنة ومنها: أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري النوع الثاني.
وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.