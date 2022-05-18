"تقنية الباحة" للبنين تعتمد الفصل الصيفي للتدريب التعاوني لعام 1443هـ

فيما أكد عميد الكلية المهندس عبدالله بن علي خليف أن مدة الفصل الصيفي لهذا العام ثمانية أسابيع حسب المواعيد المعتمدة وذلك نظرًا لقصر الإجازة الصيفية لهذا العام على أن يكون التسجيل متاحًا من خلال نظام رايات للمتدربين المتبقي لهم مقرر التدريب التعاوني فقط وأما المتدربون المتبقي لهم 18 ساعة تدريبية وأقل فيتم تسجيلهم عن طريق الأقسام التدريبية ولن يتاح تسجيل أي مقرر مع التدريب التعاوني.