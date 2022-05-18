"تقنية الباحة" للبنين تعتمد الفصل الصيفي للتدريب التعاوني لعام 1443هـ

أعلنت الكلية التقنية للبنين بالباحة عن اعتماد التدريب التعاوني في الفصل الصيفي للعام 1443هـ .
جاء ذلك في تعميم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لجميع المنشآت التدريبية وذلك حرصًا منها على الاستفادة من الفترة الصيفية وتقديم خدمة التدريب للمتدربين والمتدربات بما يحقق تطلعاتهم ويساعد في تسريع حصولهم على المؤهلات، وإتاحة المجال للمنشآت التدريبية لرفع قدرتها الاستيعابية مع مطلع العام التدريبي القادم.
وأكدت الكلية أن التدريب في الفصل الصيفي يشمل المتدربين المتبقي لهم مقرر التدريب التعاوني فقط والمتدربين المتبقي لهم 18 ساعة تدريبية فأقل، وذلك بعد تسجيل التدريب التعاوني خلال الصيف.
فيما أكد عميد الكلية المهندس عبدالله بن علي خليف أن مدة الفصل الصيفي لهذا العام ثمانية أسابيع حسب المواعيد المعتمدة وذلك نظرًا لقصر الإجازة الصيفية لهذا العام على أن يكون التسجيل متاحًا من خلال نظام رايات للمتدربين المتبقي لهم مقرر التدريب التعاوني فقط وأما المتدربون المتبقي لهم 18 ساعة تدريبية وأقل فيتم تسجيلهم عن طريق الأقسام التدريبية ولن يتاح تسجيل أي مقرر مع التدريب التعاوني.