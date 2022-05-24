"تقنية البنات" بالطائف تفتتح المعرض المهني لمشاريع الأقسام التدريبية

افتتحت الكلية التقنية للبنات بالطائف، اليوم الثلاثاء الموافق 23 شوال ١٤٤٣هـ، المعرض المهني لمخرجات الأقسام المهنية للفصل التدريبي الثاني من العام١٤٤٢/ ١٤٤٣هـ.
وحضر افتتاح المعرض عدد من سيدات الأعمال وممثلات الجهات الحكومية بمحافظة الطائف؛ وذلك للاطلاع على مشاريع المتدربات وتعزيز العلاقات بين الكلية وبقية الجهات في المحافظة.
كما استعرض متدربات "قسم الحاسب وتقنية المعلومات" عددًا من المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تم تصميمها من قبل المتدربات.
واحتوى المعرض على ركن "قسم التقنية الإدارية" الذي استعرض المتدربات من خلاله العديد من المتاجر الإلكترونية التي توضح مهارات المتدربات في تصميم النماذج واستخدام البرامج والتطبيقات المكتبية ومهارات التسويق.
واختتم المعرض بعرض أزياء لتصاميم متدربات "قسم تقنية تصميم الملابس".
يشار إلى أن المعرض احتوى ركنًا لعرض أعمال متدربات "قسم التجميل والتزيين النسائي"، والتي تمثلت في تساريح للشعر وفنون المكياج بجميع أنواعه مكياج السهرات واليومي والفنتازي، بالإضافة إلى فن الرسم على الأظافر وتزيينها.