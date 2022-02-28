"تقنية البنات بجدة" تختتم مشاركتها في مؤتمر الابتكار والذكاء الاصطناعي

‬اختتمت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة، فعاليات مؤتمر الابتكار والذكاء الاصطناعي في التعليم.

وصاحب المؤتمر، معرض الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي شاركت به الكلية ممثلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعنوان "الذكاء الاصطناعي في التصميم".

وتهدف المشاركة في المعرض إلى التعريف بالتخصصات الرقمية، ونشر ثقافة التدريب التقني والرقمي بمجال الذكاء الاصطناعي، واستعراض بعض من مشاريع متدربات الكلية التقنية الرقمية، والتي تتمركز حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التصميم، والتعرف على التقنيات الحديثة في الابتكار والذكاء الاصطناعي، وذلك لتطوير البيئة التدريبية بما يتناسب معه، فضلاً عن التعرف على واقع الابتكار والذكاء الاصطناعي وآفاقه المستقبلية وتبادل الخبرات مع المختصين.

وتمت زيارة العديد من الشخصيات المؤثرة على مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، بينهم مدير إدارة التعليم بجدة، د. سعد المسعودي، ومدير مركز اليونسكو للجودة والتعليم، د. عبدالرحمن المديرس، ومستشار المنظمة العربية للجودة في التعليم، د. ماجد السلمي، والذين أشادوا بالمشاريع المشاركة من متدربات الكلية، كما شاركت جهات عدة في المعرض، وقالت العميدة مز حياة الغامدي، إن المشاركة كانت في كيفية إظهار ربط المجال الرقمي بالابتكار والذكاء الاصطناعي .

وبلغ عدد الحاضرين لجناح الكلية 220 حاضرًا، وتميز الحضور للمعرض بالنوعية والتخصص، حيث لوحظ الوعي وثقافة الحاضرين بالمجالات الموجودة.