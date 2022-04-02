"تقنية الطائف" تكرم متقاعديها من المدربين والإداريين

كرمت الكلية التقنية بالطائف متقاعديها من المدربين والإداريين وذلك بحضور عميد الكلية التقنية بالطائف، خالد بن سعيد الغامدي، ووكلاء ورؤساء الأقسام، ومنسوبي الكلية.
ونوه عميد الكلية بدور المتقاعدين وخدماتهم الجليلة طوال فترة عملهم التي اتسمت بالأمانة والإخلاص.
فيما ألقى عبدالرحمن الشهري، أستاذ العلوم الشرعية كلمة المتقاعدين، حيث شكر فيها الكلية والعاملين فيها على إقامة هذا الحفل الذي يدل على تقدير الكلية للمتقاعدين وما قدموه طوال سنوات العمل التي خدموا فيها الكلية في المجال التدريبي والإداري .
وألقى الشاعر عائض بن مستور الثبيتي قصيدة شعرية بهذه المناسبة بعنوان: (قطافٌ في ختام المَطاف).
وفي الختام كرم عميد الكلية التقنية بالطائف، خالد الغامدي، والعميد السابق للكلية المهندس حمد القاسم المتقاعدين بدروع تقديرية وهدايا عينية، فيما قدمت هدايا خاصة من الزملاء بالكلية للمتقاعدين.