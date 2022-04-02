"تقنية الطائف" تكرم متقاعديها من المدربين والإداريين

فيما ألقى عبدالرحمن الشهري، أستاذ العلوم الشرعية كلمة المتقاعدين، حيث شكر فيها الكلية والعاملين فيها على إقامة هذا الحفل الذي يدل على تقدير الكلية للمتقاعدين وما قدموه طوال سنوات العمل التي خدموا فيها الكلية في المجال التدريبي والإداري .