"تقنية القنفذة" تعلن مواعيد القبول ببرنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ

أعلنت الكلية التقنية بالقنفذة مواعيد القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1444هـ، ابتداءً من الـ 25 من شهر ذي الحجة ويستمر حتى الـ 29 من الشهر ذاته، عبر البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي".