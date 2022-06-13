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"تقنية القنفذة" تعلن مواعيد القبول ببرنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ

دعت الراغبين للاطلاع على بيانات وإجراءات القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية
"تقنية القنفذة" تعلن مواعيد القبول ببرنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ
سبق
سبق

أعلنت الكلية التقنية بالقنفذة مواعيد القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1444هـ، ابتداءً من الـ 25 من شهر ذي الحجة ويستمر حتى الـ 29 من الشهر ذاته، عبر البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي".

وأوضحت وكالة الكلية لشؤون المتدربين أن أعمال القبول بالكلية وتسلم الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول خلال الفترة من 9 -1444/01/20هـ، وسيبدأ التدريب للفصل التدريبي الأول بتاريخ 1444/02/01هـ.

ودعت الكلية الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على بيانات وشروط وإجراءات القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للقبول: ‏https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pag

الكلية التقنية بالقنفذة
مواعيد القبول ببرنامج الدبلوم

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