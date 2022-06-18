"تقنية القوز" تُصنف كلية تقنية مستقلة بقرار من المحافظ "الفهيد"

صرّح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع الكلية التقنية بالقوز عبدالرحمن عسيري بأنه صدر قرار من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد بتحويل ثمانية فروع كليات تقنية إلى كليات تقنية مستقلة في عددٍ من مناطق المملكة، بعد أن حققت معايير التحول، لتنضم إلى مجموعة الكليات التقنية المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
أضاف: وكان من ضمن فروع الكليات المتحولة فرع الكلية التقنية بالقوز بمحافظة القنفذة لتصبح كلية مستقلة بعد أن حققت معايير التحول، حيث صرح مشرف فرع الكلية التقنية بالقوز المهندس هاشم أحمد النمري بأن تحول فرع الكلية التقنية بالقوز إلى كلية مستقلة هي فرصة إضافية لرفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتدربين من أجل تدريبهم وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.
أردف: كما أنه سيتم التوسع من خلال الكلية باستحداث أقسام وتخصصات تدريبية جديدة إذ يعد هذا التحول من ضمن خطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تُسهم في تحقيق رؤية وطننا 2030.
وقال: وبهذه المناسبة نسعد بزف التهاني والتبريكات لأبنائنا شباب المحافظة ونقدم كل الشكر لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب الدكتور أحمد الفهيد على حرصه الدائم، كما نشكر قيادات المؤسسة العامة للتدريب على متابعتهم، والشكر موصول أيضًا لإدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة وكل منسوبي الكلية على ما قدموه وبذلوه لتحقيق ذلك.