"تقنية القوز" تُصنف كلية تقنية مستقلة بقرار من المحافظ "الفهيد"

صرّح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع الكلية التقنية بالقوز عبدالرحمن عسيري بأنه صدر قرار من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد بتحويل ثمانية فروع كليات تقنية إلى كليات تقنية مستقلة في عددٍ من مناطق المملكة، بعد أن حققت معايير التحول، لتنضم إلى مجموعة الكليات التقنية المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.