" تقنية صامطة" تنظم حفلها الختامي للأنشطة التدريبية للعام 1442-1443هـ
نظمت الكلية التقنية بصامطة، صباح يوم أمس الأربعاء، الحفل الختامي للأنشطة للعام التدريبي 1442/ 1443هـ، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان محمد بن أحمد عقيلي، وبمشاركة عدد كبير من المدربين والإداريين وممثلي بعض الإدارات الحكومية.
بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة من الذكر الحكيم، أعقبها مقدمة ترحيبية لمقدم الحفل خالد عريشي، رحب من خلالها بجميع الحضور من ضيوف إعلاميين وشركاء النجاح من إدارات حكومية ومؤسسات خاصة، وبجميع الزملاء من مدربين وإداريين ومديري إدارات الكلية.
بعد ذلك تمت مشاهدة عرض مرئي تعريفي عن الكلية ونشأتها، ثم عرض للأنشطة التي نفذت خلال العام التدريبي.
وألقى راعي الحفل محمد بن أحمد عقيلي، كلمة بهذه المناسبة رحب من خلالها بجميع الحضور، وأوضح فيها أهمية الأنشطة والفعاليات المتنوعة في صقل مواهب المتدربين وتنميتها، مستعرضًا الدعم الكبير الذي تجده الأنشطة في كافة الوحدات من قيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إيمانًا منهم بأهميتها. واختتم كلمته بالشكر والثناء للقائمين على هذا الحفل وما شاهده من جهود متميزة في أنشطة الكلية، حاثًّا الجميع على بذل المزيد من الجهد، كما قدم شكره لعميد الكلية محمد بن حسين طليس، وجميع الزملاء، مبديًا سروره وامتنانه بما شاهده.
وفي الختام تم توزيع الدروع والشهادات على ممثلي الجهات الحكومية والأهلية المتعاونين مع الكلية، وكذلك المدربون والمتدربون المشاركون في الأنشطة.
وعلى هامش الحفل تم تدشين البوابة الذكية للكلية بمبادرة من منسوبي قسم التقنية الإلكترونية، وكذلك زيارة لمعرض مشاريع قسمي تقنية التشييد والتقنية الإلكترونية.