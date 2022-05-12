"‪ تقنية صامطة" تنظم حفلها الختامي للأنشطة التدريبية للعام 1442-1443هـ

وألقى راعي الحفل محمد بن أحمد عقيلي، كلمة بهذه المناسبة رحب من خلالها بجميع الحضور، وأوضح فيها أهمية الأنشطة والفعاليات المتنوعة في صقل مواهب المتدربين وتنميتها، مستعرضًا الدعم الكبير الذي تجده الأنشطة في كافة الوحدات من قيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إيمانًا منهم بأهميتها. واختتم كلمته بالشكر والثناء للقائمين على هذا الحفل وما شاهده من جهود متميزة في أنشطة الكلية، حاثًّا الجميع على بذل المزيد من الجهد، كما قدم شكره لعميد الكلية محمد بن حسين طليس، وجميع الزملاء، مبديًا سروره وامتنانه بما شاهده.