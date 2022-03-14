"تقنية مكة المكرمة للبنات" تنظم ملتقى الأمن السيبراني.. اليوم الثلاثاء

من جهة أخرى، أضافت أُمنية بنت فيصل المرشد عميدة الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة، أن الملتقى يشهد ثماني جلسات تشمل في يومها الأول أهمية الأمن السيبراني ومجالاته وفرصه المستقبلية، والهجمات السيبرانية على الأفراد وسبل مواجهتها، والمخاطر والتحديات السيبرانية المهددة للدول والمنظمات والتعامل معها لإيجاد فضاء سيبراني آمن، بالإضافة إلى جلسة الأسئلة والأجوبة، فيما يشهد يومه الثاني دور التقنيات الحديثة لاستكشاف حلول آمنة ومبتكرة لمعالجة التهديدات السيبرانية، وتعزيز الفرص الاستثمارية الوطنية لتحفيز وصناعة الأمن السيبراني، والبرامج والمبادرات الوطنية في الفضاء السيبراني، مختتمًا بجلسة الأسئلة والأجوبة.