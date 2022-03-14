"تقنية مكة المكرمة للبنات" تنظم ملتقى الأمن السيبراني.. اليوم الثلاثاء
تستضيف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء ملتقى "الأمن السيبراني" والذي يستمر يومين برعاية نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق، وتنظمه الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة بإشراف إدارة الأمن السيبراني بالمؤسسة.
أوضح ذلك مدير عام التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني، مشيرًا إلى أن الملتقى الذي يُقام من الساعة 1.00 ظهرًا وحتى 3.00 مساءً يستهدف تعزيز الوعي بالأمن السيبراني والهجمات السيبرانية للأفراد والمنظمات، وتعزيز البيئة الرقمية الآمنة في ظل التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى دعم استثمار الفرص الاقتصادية والتنموية بالفضاء السيبراني، ودعم التنسيق والتعاون بين كل القطاعات الحكومية والخاصة لمكافحة الجرائم السيبرانية.
ودعا "القرني" منسوبي المؤسسة والمختصين للاستفادة من هذا الملتقى الذي يؤكد سعي المؤسسة بناء ثقافة سيبرانية مجتمعية في ظل تبنيها العديد من استراتيجيات التحول الرقمي والتكنولوجي تجاه الرقمنة، وهو ما يخلق أهمية مثل هذا الملتقى في مجال الأمن السيبراني.
من جهة أخرى، أضافت أُمنية بنت فيصل المرشد عميدة الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة، أن الملتقى يشهد ثماني جلسات تشمل في يومها الأول أهمية الأمن السيبراني ومجالاته وفرصه المستقبلية، والهجمات السيبرانية على الأفراد وسبل مواجهتها، والمخاطر والتحديات السيبرانية المهددة للدول والمنظمات والتعامل معها لإيجاد فضاء سيبراني آمن، بالإضافة إلى جلسة الأسئلة والأجوبة، فيما يشهد يومه الثاني دور التقنيات الحديثة لاستكشاف حلول آمنة ومبتكرة لمعالجة التهديدات السيبرانية، وتعزيز الفرص الاستثمارية الوطنية لتحفيز وصناعة الأمن السيبراني، والبرامج والمبادرات الوطنية في الفضاء السيبراني، مختتمًا بجلسة الأسئلة والأجوبة.