"تقني الباحة "يسلم ترخيص معهد تدريب للغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة

سلّم مدير عام الإدارة خالد آل مشوط اليوم رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة محمد بن سعيد المعجباني رخصة " تدريب معتمد لمعهد الغرفة التجارية الصناعية بالباحة" وذلك وبحضور مدير إدارة التدريب الأهلي محمد عيفان.
يأتي هذا في زيارة قام بها فريق الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة للغرفة التجارية الصناعية بالباحة حيث تم الترخيص للمعهد في عدد من المجالات، مجال إدخال البيانات ومعالجة النصوص واستخدام الحاسب في الأعمال المكتبية وذلك لمدد من ثلاثة إلى ستة أشهر بالإضافة إلى المجالات التطويرية للبرامج لمدة شهر فأقل.
يشار إلى أنه قد تم الانتهاء من الترخيص لـ(10) منشآت تدريب أهلية بمختلف أنواعها معاهد ومراكز تدريب بالمنطقة وتشرف عليها الإدارة بشكل مباشر للتأكد من سير العملية التدريبية بنجاح من جميع النواحي والاطلاع على البيئة التدريبية ولضمان تحقيق الجودة في البرامج التي يقدمها قطاع التدريب الأهلي، الذي أصبح من أحد أهم القطاعات الحيوية في المملكة التي يقصدها المستثمر المحلي والأجنبي.
فيما أكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد بن ربيعان على أن المؤسسة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب حيث يعد شريكاً لها في هذا الجانب، مع تأكيده على جودة برامجها التدريبية، مؤكداً أن المؤسسة تسعى إلى تفعيل المزيد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين استخراج رخص التدريب الأهلية والذي يهدف إلى تنظيم العمل في المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية، ودعا المستثمرين بالمنطقة للاستثمار في مجال التدريب الأهلي منوهاً على أن الإدارة من خلال إدارة التدريب الأهلي تعمل حالياً مع عدد من الشركاء والمستثمرين لاستكمال إجراءات الترخيص لمعاهد ومراكز نوعية بالمنطقة.