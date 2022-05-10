"تقني الباحة "يسلم ترخيص معهد تدريب للغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة

فيما أكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد بن ربيعان على أن المؤسسة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب حيث يعد شريكاً لها في هذا الجانب، مع تأكيده على جودة برامجها التدريبية، مؤكداً أن المؤسسة تسعى إلى تفعيل المزيد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين استخراج رخص التدريب الأهلية والذي يهدف إلى تنظيم العمل في المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية، ودعا المستثمرين بالمنطقة للاستثمار في مجال التدريب الأهلي منوهاً على أن الإدارة من خلال إدارة التدريب الأهلي تعمل حالياً مع عدد من الشركاء والمستثمرين لاستكمال إجراءات الترخيص لمعاهد ومراكز نوعية بالمنطقة.