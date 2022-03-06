"تقني الرياض" تتسلم درعًا تكريميًا في ختام معرض الدفاع المدني ٢٠٢٢

وقال: إن مشاركة التدريب التقني في مثل هذه الفعالية إنما هي انعكاس لتوجهات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من حيث تفعيل المسؤولية المجتمعية والمشاركة في جهود قطاعات الدولة في رفع الوعي تجاه القضايا التي تمس المجتمع.