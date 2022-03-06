"تقني الرياض" تتسلم درعًا تكريميًا في ختام معرض الدفاع المدني ٢٠٢٢

سلم مدير عام إدارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض، اللواء محمد أبو عباة، الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، درعًا تكريميًا.
جاء ذلك في ختام مشاركتها بمعرض اليوم العالمي للدفاع المدني لعام ٢٠٢٢م، الذي عُقد تحت عنوان: "سلامة الإنسان بناء ونماء".
تسلم الجائزة نائب مدير عام الإدارة "م. عمر العبيد"، الذي أعرب عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة من إدارة الدفاع المدني.
وقال: إن مشاركة التدريب التقني في مثل هذه الفعالية إنما هي انعكاس لتوجهات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من حيث تفعيل المسؤولية المجتمعية والمشاركة في جهود قطاعات الدولة في رفع الوعي تجاه القضايا التي تمس المجتمع.
وأضاف: لاسيما أن مجال السلامة والصحة المهنية يعد أحد التخصصات المستحدثة التي تدرب عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الكوادر الوطنية من الجنسين.