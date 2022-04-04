"تقني الرياض" تشارك في حملة الدفاع المدني عن مخاطر الغاز خلال رمضان

شاركت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض والمنشآت التدريبية التابعة لها في الحملة التوعوية التي أطلقتها المديرية العامة للدفاع المدني عن مخاطر الغاز تزامنًا مع بداية شهر رمضان المبارك.
وقد كان تفعيل هذه الحملة من خلال نشر المنشورات التوعوية عبر الحسابات الخاصة بالإدارة والمنشآت.
وأكد مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على المشاركة الفاعلة في مثل هذه الحملات لأهميتها في توعية المجتمع وإكسابه السلوكيات الصحيحة والآمنة من خلال منسوبي المؤسسة موظفين ومتدربين من كلا الجنسين، حيث إن سلامة الفرد في المجتمع من أولويات قيادتنا الحكيمة رعاها الله. وأعرب سعادته عن شكره لكل المنشآت المشاركة.