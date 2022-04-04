"تقني الرياض" تشارك في حملة الدفاع المدني عن مخاطر الغاز خلال رمضان

وأكد مدير عام الإدارة عبدالرحمن المقبل حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على المشاركة الفاعلة في مثل هذه الحملات لأهميتها في توعية المجتمع وإكسابه السلوكيات الصحيحة والآمنة من خلال منسوبي المؤسسة موظفين ومتدربين من كلا الجنسين، حيث إن سلامة الفرد في المجتمع من أولويات قيادتنا الحكيمة رعاها الله. وأعرب سعادته عن شكره لكل المنشآت المشاركة.