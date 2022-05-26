"تقني تبوك" تفتح باب التسجيل في البرامج المساندة للمتدربين والمتدربات

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، اليوم الخميس، فتح باب التسجيل في البرامج المساندة للمتدربين والمتدربات للعام الجاري 1443هـ.
ودعت الإدارة، ممثلة في إدارة شؤون المتدربين، الراغبين والراغبات في الالتحاق بالبرنامج إلى المسارعة للتسجيل والتأكد من وضع كل البيانات التي تتناسب والتخصصات المطروحة.
وأوضحت أنها تبلغ 14 برنامجًا في عدد من المجالات التخصصية والعامة مثل: "المسار الوظيفي، وأساسيات التنقل والأجهزة، وأساسيات حماية الحاسوب، وأساسيات برنامج الوورد، وبرمجة الألعاب والتطبيقات، والبرمجة باستخدام لغة بايثون، ومحو الأمية الرقمية".
وأشارت إلى أن للمتدربين والمتدربات التسجيل في ثلاثة برامج تدريبية فقط من البرامج المتاحة، كما يحصل المتدربون على شهادات إتمام البرامج بعد حضور الدورة والاختبار في نهاية البرامج التدريبية، مبينة أن التسجيل عن طريق "رايات" .