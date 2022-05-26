"تقني تبوك" تفتح باب التسجيل في البرامج المساندة للمتدربين والمتدربات

وأشارت إلى أن للمتدربين والمتدربات التسجيل في ثلاثة برامج تدريبية فقط من البرامج ‏المتاحة، كما يحصل المتدربون على شهادات إتمام البرامج بعد حضور الدورة ‏والاختبار في نهاية البرامج التدريبية، مبينة أن التسجيل عن طريق "رايات" .