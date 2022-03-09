"تقويم التعليم" توقع اتفاقية اعتماد البرامج مع "الرؤية"

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم , اتفاقية لتطبيق معايير الاعتماد البرامجي لكليات الرؤية، وذلك بمقر الكليات بمدينة الرياض.
وقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، ومن جانب الكليات عميد كليات الرؤية للطب البشري بالرياض الدكتور عبدالله بن محمد الدهمش.
وشملت الاتفاقية توقيع (3) برامج أكاديمية في مرحلة البكالوريوس وهي: برنامج الطب والجراحة بكلية الطب البشري، وبرنامج التمريض العام بكلية طب الأسنان والتمريض، وبرنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان والتمريض.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات والكليات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتها لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.
وتسهم أعمال الاعتماد الأكاديمي التي ينفذها مركز "اعتماد" في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل، والعمل على تعزيز تلك المخرجات باستمرار بالتنسيق مع الجهات والهيئات التخصصية، وتحديد وتحديث المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، بالإضافة إلى قياس المؤشرات حول نسب التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المهنية والمعيارية وغيرها من المؤشرات التي تركز على جودة المخرجات.