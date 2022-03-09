"تقويم التعليم" توقع اتفاقية اعتماد البرامج مع "الرؤية"

وتسهم أعمال الاعتماد الأكاديمي التي ينفذها مركز "اعتماد" في رفع جودة المخرجات والجاهزية لسوق العمل، والعمل على تعزيز تلك المخرجات باستمرار بالتنسيق مع الجهات والهيئات التخصصية، وتحديد وتحديث المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل في كل تخصص، بالإضافة إلى قياس المؤشرات حول نسب التوظيف ونتائج الخريجين في الاختبارات المهنية والمعيارية وغيرها من المؤشرات التي تركز على جودة المخرجات.