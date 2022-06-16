"تقويم التعليم" توقع اتفاقية تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للأكاديمية الوطنية البحرية

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع المنشآت التدريبية؛ للمساهمة في رفع جودتها وكفاءتها لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، حيث يُمنح الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية التي استوفت شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة وذلك لفترة زمنية محددة، كما تتم متابعة الالتزام بتلك المعايير للمنشآت المعتمدة بشكل دوري طيلة فترة الاعتماد وفق مؤشرات أداء معيارية.