تكريم إماراتي لجمعية البيئة السعودية نظير جهودها التوعوية

وكان في استقبال الضيوف بالمقر الرئيسي بجدة مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة ماجدة أبوراس، والمدير التنفيذي للجمعية آمال مهدي، ومدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية محمد الرايقي وأعضاء مجلس الإدارة، حيث اطلع الوفد خلال الزيارة على مرافق الجمعية، واستمعوا إلى شرح وافٍ لجميع البرامج والفعاليات والمناشط التي نفّذتها جمعية البيئة السعودية والبرامج المستقبلية التي هي في طور الانطلاق والتنفيذ بصفة عامة وبصفة خاصة برنامج التوعية البيئية.