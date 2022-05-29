تكريم للتميز.. مركز متقدم لـ"صندوق الشهداء" بـ"تحفيزي المشتريات الحكومية"

كرّم مستشار وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي، عددًا من منسوبي قسم المشتريات والعقود واللجان المعنية في الصندوق؛ نظير تحقيقهم مركزاً متقدماً في نتائج البرنامج التحفيزي لمنسوبي المشتريات الحكومية خلال الربع الرابع من العام 2021م، الصادر من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.