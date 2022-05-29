تكريم للتميز.. مركز متقدم لـ"صندوق الشهداء" بـ"تحفيزي المشتريات الحكومية"

كرّم مستشار وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي، عددًا من منسوبي قسم المشتريات والعقود واللجان المعنية في الصندوق؛ نظير تحقيقهم مركزاً متقدماً في نتائج البرنامج التحفيزي لمنسوبي المشتريات الحكومية خلال الربع الرابع من العام 2021م، الصادر من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
وثمّن الأمين العام جهود منسوبي المشتريات واللجان المعنية في البرنامج التي حققت هذا التميز، مؤكداً أن هذا العمل هو نتيجة حرصهم واهتمامهم وحفاظهم على مقدرات الدولة، وإتقانهم للأعمال الموكلة إليهم".
يُذكر أن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين حقق مركزًا متقدمًا في السنة الأولى من تأسيسه في نتائج البرنامج التحفيزي لمنسوبي المشتريات الحكومية؛ وذلك بتطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وفق المعايير الصادر ة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية خلال الربع الرابع من العام 2021