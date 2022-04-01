تكريم متفوقي كلية الشريعة وأصول الدين بشرورة

كما وجه آل شملان لهم الشكر والتقدير على ما بذلوه من الجد والتفوق طيلة مرحلة الدراسة، موصيًا لهم بأن يكونوا خيرَ مَن يمثل الجامعة في بناء الوطن والإنسان، وأن يواصلوا دروب العلم والمعرفة والترقي في الدرجات العلمية فيما بعد البكالوريوس، ويبذلوا كل الجهد في كسب العلم وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية. ‫