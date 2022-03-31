تكريم 3 منهم لتفوقهم.. متدربو كلية الاتصالات بالرياض يتميزون في "التقط العلم"

وأوضح وكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم الحناكي أن المتدربين حصلوا على مراكز متقدمة في المسابقة التي شارك بها أكثر من 1300 متسابق، حيث جاء المتدرب خالد الغامدي في المركز الثاني على مستوى المسابقة، وحصل المتدرب عبدالرحمن الغامدي على المركز الخامس عشر بينما حصل المتدرب عبدالله الحصين على المركز السادس عشر.