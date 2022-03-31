تكريم 3 منهم لتفوقهم.. متدربو كلية الاتصالات بالرياض يتميزون في "التقط العلم"

قام عميد كلية الاتصالات والمعلومات المهندس محمد كردي بتكريم ثلاثة من متدربي الكلية لمشاركتهم الناجحة والمتميزة في مسابقة "التقط العلم" من مبادرة (سايبرهب) المقدمة من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والتي أقيمت بالتعاون مع وزارة التعليم.
وأوضح وكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم الحناكي أن المتدربين حصلوا على مراكز متقدمة في المسابقة التي شارك بها أكثر من 1300 متسابق، حيث جاء المتدرب خالد الغامدي في المركز الثاني على مستوى المسابقة، وحصل المتدرب عبدالرحمن الغامدي على المركز الخامس عشر بينما حصل المتدرب عبدالله الحصين على المركز السادس عشر.
وأبدى عميد الكلية فخره واعتزازه بهذا الإنجاز مهنئاً المتدربين، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والمزيد من الإنجازات في خدمة هذا الوطن الغالي.