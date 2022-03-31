تمكين عدد كبير من الأسر المنتجة خلال "قوافل ورقان" بالمدينة المنورة

وأوضح أن توجيهاتهم ومتابعتهم ودعمهم اللامحدود كان له الأثر الكبير على إنجاح هذه المبادرة، المتواكبة مع النقلات النوعية على كل الأصعدة بالمملكة عمومًا والمنطقة بشكل خاص، في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ورؤية هذا الوطن المباركة.