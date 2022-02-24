"تنامي" تنظم فعاليات الملتقى الثاني للجمعيات الأهلية الناشئة .. الثلاثاء القادم

تنظم الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" يوم الثلاثاء القادم الملتقى الثاني للجمعيات الأهلية الناشئة "عن بعد" ، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمختصين في القطاع غير الربحي.

وتفصيلاً، أوضح أمين عام "تنامي"، خالد بن عبد العزيز العواد أن الملتقى يهدف إلى مناقشة أهم التحديات والتطلعات، وبحث الأفكار والحلول التي تُسهم في انطلاقة الجمعيات الأهلية الناشئة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية تحقيقًا لأهداف رؤية 2030 التي شددت على تجويد حياة المستفيدين، من الجمعيات والمنظمات الخيرية، ومأسسة العمل الخيري، واستدامته، وتطويره وأثره في التنمية الشاملة، وذلك من خلال تطبيق الممارسات العلمية والنماذج الناجحة محليًا وعالميًا. واستخدام أفضل الوسائل العصرية لتحقيق الأهداف المرصودة.

وأضاف العواد أن الملتقى سيتخلله كلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" الدكتور فؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم، وبعد ذلك سوف تنطلق فعاليات الملتقى، وتتضمن مجموعة من أوراق العمل بمشاركة كوكبة من المتخصصين والأكاديميين، إضافة إلى ورشة عمل مصاحبة للملتقى بعنوان "فكرة ونموذج " من خلال منصة "مسرعة سراج " إحدى مبادرات جمعية تنامي، وتهدف إلى دعم الجمعيات الأهلية في بناء الأسس الرئيسة التي ستساعدها على انطلاق أعمالها وتحقيق أهدافها التي أسست من أجلها.

وكشف العواد أن الجلسات العلمية والأوراق المشاركة، سوف تبدأ بإذن الله بورقة عمل بعنوان "تحويل الأفكار إلى مبادرات يديرها" علي بن عبد الله النغيمشي أمين مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة القصيم، ويقدمها المهندس منصور بن فهد العبيد ـ رئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات في غرفة الرياض.

أما الجلسة الثانية تضمنت ورقة عمل حول محور "فن تحديد التوجه الاستراتيجي للجمعيات الناشئة" يقدمها المهندس سعد بن عبد الله القرشي ، خبير التخطيط الاستراتيجي والأداء المؤسسي، ويديرها أحمد بن محمد المنصور خبير التخطيط الاستراتيجي والبنية المؤسسية، ثم ورقة عمل بعنوان" ابتكار المبادرة الأولى للجمعيات الأهلية الناشئة" يقدمها غياث بن خليل هواري خبير في تصميم الاستراتيجيات والابتكار المؤسسي والمجتمعي وتطوير القيادات، وأخرى بعنوان "ابتكار المبادرة الأولى لرائد العمل الاجتماعي" يقدمها عبد الواحد بن سعد الغانم رئيس رابطة معهد الابتكار العالمي في المملكة، وذلك خلال الجلسة الثالثة التي يديرها علي بن عبد الله الغانم نائب رئيس مجلس إدارة تنامي، أما الجلسة الرابعة فتضمن ورقة عمل بعنوان "مجلس الإدارة في الجمعيات الناشئة التطلعات والتحديات" يديرها د. خالد بن محمد النقية عضو مجلس إدارة جمعية تنامي، ويقدمها المهندس موسى بن محمد الموسى المدير التنفيذي لمؤسسة عبد الرحمن بن صالح الراجحي وعائلته الخيرية، بورقة عمل حملت عنوان " تطلعات مجلس الإدارة في الجمعيات الأهلية الناشئة، وورقة أخرى يقدمها خالد بن فهد الفليح عضو مجلس إدارة جمعية العناية بمساجد الطرق، بعنوان " تحديات مجالس الإدارة في الجمعيات الأهلية الناشئة" .

وتابع : تركز الجلسة الخامسة التي يديرها نظمي الصاعدي المدير التنفيذي للمجتمع المهني للمديرين التنفيذيين على ورقة عمل حول محور تخطي عقبة تحقيق أول دعم للجمعية في المؤسسات الأهلية المانحة، يقدمها محمد الطفيلي الزهراني المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزوم.

وفي ختام تصريحه نوه العواد بالدعم الذي تتلقاه الجمعيات والمنظمات الخيرية من قِبل الحكومة الرشيدة، والاهتمام بالقطاع غير الربحي ونموه وازدهاره، ورفع كفاءة أدائه، ووضعت له مؤشرات ومستهدفات ضمن الرؤية الوطنية 2030، ليكون أحد ركائز التنمية.

وقدم شكره لرئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" الدكتور فؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم لإطلاق النسخة الثانية من الملتقى الثاني للجمعيات الأهلية الناشئة، والشكر موصول للمشاركين، لإثراء العمل الخيري من خلال تحديد وتذليل الصعوبات التي تقف حجر عثرة أمام الجمعيات الناشئة والتطلعات المرجوة وبحث سبل دعمها وتحقيقها.