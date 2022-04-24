"تنسيقي الموارد البشرية" يطلق برنامج السلة الرمضانية

وكانت شركة الموارد للقوى البشرية، قد قامت بتوزيع سلة رمضانية على الأسر المحتاجة، بينما وقعت شركة مهارة للموارد البشرية ممثلة بالرئيس التنفيذي عبدالعزيز الكثيري اتفاقية مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة لتأسيس عيادة متكاملة للعلاج الطبيعي والوظيفي، بتكلفة تبلغ أكثر من نصف مليون ريال، لتأهيل 100 طفل سنوياً في الرياض، فيما ساهمت شركة أبدال للموارد البشرية بعدة مبادرات ومنها: مبادرة مع جمعية إنسان، ومبادرة استقبال وتنظيف المدارس، وكذلك توزيع المظلات، ومبادرة خلق فرص وظيفية للشباب السعودي.