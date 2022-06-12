تنشيط مشروع "إحسان" بمستشفى القريع بني مالك في ميسان

نشطَ مستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، اليوم الأحد، مشروع "إحسان"، إحدى مبادرات مركز "تجربة المريض".
يأتي ذلك لتعزيز ثقافة الرعاية المرتكزة على الإنسان، وجعل المستفيد محورًا للخدمة، من خلال تحفيز المنشآت والموظفين على الإبداع والتميز في مجال تحسين تجربة المريض، وتبني مبدأ الإحسان في الرعاية الصحية.
المبادرة تفرض قيمًا أساسية تتمثل في: "المريض أولًا"، و"التنافس الإيجابي"، و"روح الفريق"، و"العدالة والشفافية"، و"التميز والإبداع"، والتي ستسهم - بإذن الله - في إحداث تغيير إيجابي في مفهوم الرعاية الصحية، وتعزيز الشراكة مع المستفيدين.
وتُعد "تجربة المريض" من أهم معايير جودة الرعاية الصحية؛ حيث يهتم مستشفى القريع في هذا الجانب، ويعتبر مؤشرًا أساسيًّا على نجاح المؤسسات الصحية.
وتحرص وزارة الصحة على تشجيع وتحفيز تلك التجربة وتعزيز ثقافة الرعاية الصحية التي تجعل الإنسان محورًا رئيسًا للخدمة؛ حتى يتم فهم احتياجات المستفيدين، وتعزيز دورهم، وتمكينهم من المشاركة في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس قسم "تجربة المريض" ومدير المستشفى.