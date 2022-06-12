تنشيط مشروع "إحسان" بمستشفى القريع بني مالك في ميسان

المبادرة تفرض قيمًا أساسية تتمثل في: "المريض أولًا"، و"التنافس الإيجابي"، و"روح الفريق"، و"العدالة والشفافية"، و"التميز والإبداع"، والتي ستسهم - بإذن الله - في إحداث تغيير إيجابي في مفهوم الرعاية الصحية، وتعزيز الشراكة مع المستفيدين.