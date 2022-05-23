تنطلق الأربعاء المقبل.. أكثر من 100 محاضرة و140 بحثًا بالمسالك البولية ومستجدات جراحتها

وأوضح الدكتور الموسى أنه بالرغم من التحديات الخاصة بجائحة كورونا التي أثرت على الكثير من النشاطات العلمية على مستوى العالم إلا أنه -ولله الحمد- بجهود اللجان الخاصة بالمؤتمر، وبدعم الجمعية السعودية للمسالك البولية، تم تحضير جدول علمي غني ومكثف، يحتوي على أكثر من 10 محاضرات علمية، إضافة إلى أكثر من 140 بحثًا، سيتم استعراضها في الموتمر، وكذلك سيتم عقد خمس ورش عمل متنوعة في المجالات التخصصية كافة في المسالك البولية، مثل: أعصاب واضطرابات التبول، الأورام البولية، جراحة المناظير والروبوت، تضخم البروستات، ورشة عمل خاصة بمستجدات جراحة أطفال المسالك البولية وورشة عمل خاصة بالمستجدات في أمراض العقم والضعف الجنسي.