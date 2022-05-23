تنطلق الأربعاء المقبل.. أكثر من 100 محاضرة و140 بحثًا بالمسالك البولية ومستجدات جراحتها

كشف الدكتور رياض الموسى، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي الثالث والثلاثين للجمعية السعودية لجراحة المسالك البولية تحت عنوان (مستجدات جراحة المسالك البولية)، الذي يقام الأربعاء المقبل بالخُبر تحت رعاية كريمة من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، أن المؤتمر يعتبر الأكبر من نوعه في مجال تخصص المسالك البولية في السعودية وفي منطقة الخليج بالنظر لعدد الحضور، وعدد المحاضرات العلمية والبحوث وورش العمل التي ستعقد خلاله بمشاركة متحدثين دوليين، وبمشاركة جمعيات علمية عالمية متخصصة في المسالك البولية.
وأوضح الدكتور الموسى أنه بالرغم من التحديات الخاصة بجائحة كورونا التي أثرت على الكثير من النشاطات العلمية على مستوى العالم إلا أنه -ولله الحمد- بجهود اللجان الخاصة بالمؤتمر، وبدعم الجمعية السعودية للمسالك البولية، تم تحضير جدول علمي غني ومكثف، يحتوي على أكثر من 10 محاضرات علمية، إضافة إلى أكثر من 140 بحثًا، سيتم استعراضها في الموتمر، وكذلك سيتم عقد خمس ورش عمل متنوعة في المجالات التخصصية كافة في المسالك البولية، مثل: أعصاب واضطرابات التبول، الأورام البولية، جراحة المناظير والروبوت، تضخم البروستات، ورشة عمل خاصة بمستجدات جراحة أطفال المسالك البولية وورشة عمل خاصة بالمستجدات في أمراض العقم والضعف الجنسي.
كما تم إعداد ورشة عمل خاصة بتطوير المهارات التمريضية في المسالك البولية موجهة للكادر التمريضي. هذا البرنامج العملي الحافل يشارك به أكثر من 100 متحدث ومختص من داخل وخارج السعودية، منهم ما يقرب من 30 ضيفًا من خارج السعودية من أكثر من عشر دول من مختلف دول العالم.
من جهتها، ثمَّنت الجمعية السعودية لجراحة الكلى والمسالك البولية الجهد الرائع المبذول من رئيس المؤتمر، الدكتور إبراهيم العريفي، وفريق العمل الكبير المسؤول عن تنظيم هذا المؤتمر المهم.
وأكد رئيس الجمعية، الدكتور رائد أنور أزهر، أن احتضان هذا المؤتمر المهم بالتعاون مع نخبة من الجمعيات العالمية والعربية إنما هو دليل على التطور الكبير الذي يشهده تخصص جراحة الكلى والمسالك البولية في السعودية، ويبرز بوضوح التطور الكبير الذي شهدته الخدمات الصحية في السعودية.
وأشار إلى أن الجمعية السعودية للمسالك البولية دأبت منذ إنشائها على أن تكون مظلة تجمع تحتها جميع الأطباء والممارسين الصحيين في مجال التخصص.. ولا تزال تعمل على تعزيز مستوى الأداء العلمي والمهني في جميع تخصصات جراحة الكلى والمسالك البولية في السعودية؛ وذلك خدمة لهذا البلد المعطاء، وإبراز دور هذا التخصص المهم في مجال الرعاية الصحية للمساهمة في تحقيق رؤية ٢٠٣٠ في المهمة الطبية التي تليق بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في السعودية.