تنظيم "دواؤك في رمضان".. فعالية من "ولادة الدمام" تبلور الصورة

دشنت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام ،أمس الخميس، فعالية "دواؤك في رمضان" بمشاركة 8 أركان؛ وذلك على مدى يومين في مجمع دارين مول التجاري.
ركزت الفعالية على بيان أهم الطرق الصحية السليمة لتنظيم تناول الأدوية في شهر رمضان من خلال ركن التثقيف الدوائي للتوعية بالطرق المثلى لاستخدام الأدوية والتعامل في ظل اختلاف توقيت الجرعات، والتي يعتمد تغييرها على آلية عمل الدواء داخل الجسم؛ حيث إن الأدوية التي تؤخذ لمرة واحدة يوميًا لا يطرأ عليها أي تغيير، أما الأدوية التي تؤخذ على شكل جرعتين، يتم فيها دراسة إمكانية إعطاء الدواء عند وجبتي السحور والإفطار، بشرط ألا تكون سببًا للسمية وألا تتعارض مع الأطعمة.
كما يمكن استبدال طريقة الإعطاء الفموية لبعض الأدوية التي يجب تكرارها بطريقة إعطاء أخرى لا تؤدي إلى الإفطار كما هو الحال مع أقراص المسكنات مثل "فيفادول" الذي يمكن استبداله بالتحاميل أو الشكل الحقني، أما عن الأدوية التي يفضل تناولها قبل الطعام كأدوية حموضة المعدة فيمكن أخذها قبل السحور بنصف ساعة أو بعد الإفطار بساعتين، فيما يمكن تناول أدوية الغدة الدرقية "Levothyroxine" قبل الفطور بساعة أو قبل السحور بـساعة، بعكس أدوية الدهون وارتفاع الكوليسترول فهي لما بعد الإفطار، وبنفس السياق أدوية الألم يفضل تناولها بعد الأكل، بينما الأدوية النفسية تؤخذ قبل السحور.
وركزت الأركان التوعوية على تثقيف الزائرين حول استخدام أدوية علاج تخثرات الدم على معدة فارغة، وما قد يسببه من إصابة بحرقة في المعدة مثل الأسبرين Aspirin، وقد يتعارض -الوارفرين Warfarin - أيضًا مع الخضراوات وبعض الأطعمة الخضراء والأطعمة التي تحتوي على فيتامين؛ حيث يجب أخذ الحيطة مع نوعية الأطعمة المستخدمة التي يفضل أخذها بعد الإفطار مع الحفاظ على نفس التوقيت يوميًا.
وتضمنت الفاعلية على توعية الزوار بطريقة استخدام حقن الإنسولين وأماكن الحقن للمرضى المصابين بالسكر، وتوعية الزوار بطريقة استخدام البخاخات بواسطة القمع للمرضى المصابين بالربو، وتوضيح الفرق بين البخاخات الوقائية والموسعة للشعب وفعاليتها، فيما ركز ركن التغذية العلاجية على توعية المجتمع بالعادات الغذائية الصحية في رمضان وأهمية المحافظة على الوزن، إضافة إلى إقامة ركن الاستشارات الطبية وركن الطفل.