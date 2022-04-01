تنظيم "دواؤك في رمضان".. فعالية من "ولادة الدمام" تبلور الصورة

كما يمكن استبدال طريقة الإعطاء الفموية لبعض الأدوية التي يجب تكرارها بطريقة إعطاء أخرى لا تؤدي إلى الإفطار كما هو الحال مع أقراص المسكنات مثل "فيفادول" الذي يمكن استبداله بالتحاميل أو الشكل الحقني، أما عن الأدوية التي يفضل تناولها قبل الطعام كأدوية حموضة المعدة فيمكن أخذها قبل السحور بنصف ساعة أو بعد الإفطار بساعتين، فيما يمكن تناول أدوية الغدة الدرقية "Levothyroxine" قبل الفطور بساعة أو قبل السحور بـساعة، بعكس أدوية الدهون وارتفاع الكوليسترول فهي لما بعد الإفطار، وبنفس السياق أدوية الألم يفضل تناولها بعد الأكل، بينما الأدوية النفسية تؤخذ قبل السحور.