"تنظيم مميز وإجراءات وقائية".. حضور فعال لطلاب وطالبات "تعليم شقراء"

وفي جانب مدارس الطالبات، قامت المساعد للشؤون التعليمية (بنات) سهام بنت حمد الشعلان، ورئيسة الإشراف التربوي عبير الزومان بجولة ميدانية؛ للإشراف على سير الدراسة الحضورية للجميع من أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثالث، وتم الوقوف على الاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية والأنشطة اللاصفية، إضافة إلى تنظيم توزيع الإفطار من مقاصف المدارس في أجواء مميزة تعكس مدى الاستعدادات المبكرة للعودة الحضورية للجميع.