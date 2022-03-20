"تنظيم مميز وإجراءات وقائية".. حضور فعال لطلاب وطالبات "تعليم شقراء"

بدأ طلاب وطالبات "تعليم شقراء" أول يوم دراسي في الفصل الثالث حضورياً للجميع، وسط تنظيم مميز، والتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، بإشراف مباشر ومتابعة ميدانية من مدير التعليم ومساعديه والقيادات التعليمية.
وتفصيلاً، في أول أيام الفصل الدراسي الثالث والعودة الحضورية لجميع الطلاب والطالبات بدأت مدارس تعليم شقراء يومها الدراسي في أجواء إيجابية؛ حيث أنهت إدارة التعليم -في وقت مبكر- جميع الاستعدادات للدراسة الحضورية، وقامت بتنظيم القاعات والفصول وتهيئتها لاستقبال الطلاب، وفقاً للبروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية التي أكد عليها الدليل الإرشادي الوقائي، وتخللتها زيارات إشرافية للمتابعة والدعم والمساندة.
ومع بداية اليوم الدراسي، قام مدير التعليم بمحافظة شقراء الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحسن بزيارة عدد من المدارس؛ للوقوف على سير الدراسة، والاطمئنان على انتظام الطلاب وتنفيذ الاصطفاف الصباحي، والنشاط اللاصفي، وتنظيم إفطار الطلاب، إضافة إلى تنفيذ الإذاعة المدرسية، وحصة الرياضة.
وقام المساعد للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي بالوقوف على انطلاق الدراسة الحضورية، وتابع خلال جولته على مدارس التعليم جاهزيتها، وانتظام الطلاب، فيها، وممارستهم لأنشطتهم الصفية واللاصفية.
وفي جانب مدارس الطالبات، قامت المساعد للشؤون التعليمية (بنات) سهام بنت حمد الشعلان، ورئيسة الإشراف التربوي عبير الزومان بجولة ميدانية؛ للإشراف على سير الدراسة الحضورية للجميع من أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثالث، وتم الوقوف على الاصطفاف الصباحي والإذاعة المدرسية والأنشطة اللاصفية، إضافة إلى تنظيم توزيع الإفطار من مقاصف المدارس في أجواء مميزة تعكس مدى الاستعدادات المبكرة للعودة الحضورية للجميع.
وقدّم مدير التعليم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على الدعم الكبير للتعليم في شتى المجالات، مشيداً بدور وزارة التعليم في تهيئة العودة الحضورية وتوفير التجهيزات التعليمية لكل المدارس.
وثمّن الدكتور الحسن جهود جميع قيادات الإدارة ورؤساء ورئيسات الأقسام التعليمية والإدارية، والزملاء والزميلات مديري ومديرات المدارس على جهودهم الموفقة في تحقيق جاهزية المدارس والبداية الموفقة للدراسة الحضورية مع أول يوم في الفصل الدراسي الثالث.