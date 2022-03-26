تنظيم ورشتيْ عمل في تيماء عن "مهارات التصوير بالجوال"

وقال مشرف الفرع بتيماء، بدر الجبل: إن الورشة الأولى تستهدف يومي الاثنين والثلاثاء، شباب المحافظة، ويقدّمها المصور الفوتوغرافي، مخرج الأفلام القصيرة، محمد بن بخيت، من السادسة والنصف مساءً وحتى السابعة والنصف.