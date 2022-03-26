تنظيم ورشتيْ عمل في تيماء عن "مهارات التصوير بالجوال"

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة تبوك، ورشتي عمل في "مهارات التصوير بالجوال"، بمقر جمعية البر بمحافظة تيماء، لمدة أربعة أيام.
وقال مشرف الفرع بتيماء، بدر الجبل: إن الورشة الأولى تستهدف يومي الاثنين والثلاثاء، شباب المحافظة، ويقدّمها المصور الفوتوغرافي، مخرج الأفلام القصيرة، محمد بن بخيت، من السادسة والنصف مساءً وحتى السابعة والنصف.
فيما تستهدف الورشة الثانية، يومي الأربعاء والخميس بقاعة الجمعية، فتيات المحافظة، وتقدّمها المدربة خلود الصقر، من الرابعة عصرًا وحتى الخامسة مساءً.
ودعا "الجبل"، الجميع إلى الاستفادة من هذه الورش، التي تثري الحراك الإبداعي لأبناء وبنات تيماء، والتسجيل عبر الدخول على الرابط التالي والخاص بالشباب:
فيما يمكن للفتيات التسجيل عبر الرابط:
كما قدّم "الجبل" شكره لرئيس وأعضاء جمعية البر بمحافظة تيماء؛ نظير ما قدموه من تسهيلات ودعم لإنجاح هذه الفعاليات.