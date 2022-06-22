تنفذها الأمانة.. "جلوي بن عبدالعزيز" يدّشن مبادرة "نجران تستاهل.. وأنتم قدها"

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح آل داغش الغامدي، أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي والحفاظ على البيئة والحد من أعمال التشوه البصري وزرع مفهوم جودة الحياة في نفوس جميع أفراد المجتمع، بالاستفادة المثلى من المكتسبات والمنجزات الحضارية، وربط العناية بالبيئة بالقيم الدينية والوطنية وقيم الحضارة والتقدم، لترسيخها كثقافة وأسلوب حياة، إضافة إلى دعم المواهب وذوي الاهتمامات الرياضية والفنية والحرفية، وخلق فرص تطوعية تخدم أهداف رؤية المملكة.