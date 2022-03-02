تنفيذ جولة تفتيشية في نجران لمكافحة جرائم التستر التجاري

نفّذت وزارة التجارة بمنطقة نجران والفروع التابعة لها، جولة تفتيشية مكثفة في المنطقة ومحافظاتها، لمكافحة جرائم التستر التجاري.

جاء ذلك، تزامناً مع انتهاء الفترة التصحيحية لتصحيح أوضاع المخالفين، بمشاركة الجهات الحكومية الشريكة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

ووقفت تلك الحملة على العديد من الأسواق والمحلات التجارية بلا استثناء للتأكد من صحة بياناتها والكشف عن أي شبهة تستر.

وكانت تلك الحملات بإشراف ومتابعة من مدير عام فرع وزارة التجارة بنجران، تركي راجح آل سليمان.

وشكر "آل سليمان"، جميع المشاركين من موظفي الوزارة، وكل الجهات الحكومية المشاركة في حملة مكافحة التستر بمنطقة نجران بلا استثناء.