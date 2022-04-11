"تنمية البديع" بالأفلاج تُكرِّم متطوعي "كورونا" وبطل دوري "رمضان يجمعنا"

من جهته، قدَّم رئيس تنمية البديع شنار الشكرة شكره لكل من شارك ودعم.. مشيدًا بالدور الكبير والدعم اللامحدود من قِبل حكومتنا الرشيدة، وما توليه من دعم للبرامج الاجتماعية عامة، والشباب خاصة.. مثمنًا الدعم والمتابعة من مدير مركز التنمية الاجتماعية في محافظة الأفلاج.