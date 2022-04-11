"تنمية البديع" بالأفلاج تُكرِّم متطوعي "كورونا" وبطل دوري "رمضان يجمعنا"

أقامت لجنة التنمية بالبديع مساء أمس حفلاً تكريميًّا للمتطوعين، وبطل دوري رمضان يجمعنا لكرة القدم، وذلك في مركز النشاط الاجتماعي بساقي آل ناهض.
وشهد الحفل الذي حضره مدير مركز التنمية بالأفلاج عبدالرحمن الخميسة، ورئيس مركز البديع الشمالي نواف الصخابرة، تكريم المتطوعين المشاركين في أعمال جائحة كورونا، كما تم تتويج بطل دوري رمضان يجمعنا الفائز بكأس الدوري، وكرمت اللجنة كذلك الجهات المشاركة واللجان التنظيمية والمشاركين في الحفل.
من جهته، قدَّم رئيس تنمية البديع شنار الشكرة شكره لكل من شارك ودعم.. مشيدًا بالدور الكبير والدعم اللامحدود من قِبل حكومتنا الرشيدة، وما توليه من دعم للبرامج الاجتماعية عامة، والشباب خاصة.. مثمنًا الدعم والمتابعة من مدير مركز التنمية الاجتماعية في محافظة الأفلاج.