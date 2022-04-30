"تنمية الخالدية" بالأفلاج تختتم فعالياتها الرمضانية

اختتمت جمعية التنمية الأهلية بالخالدية بمحافظة الأفلاج، برامجها الرمضانية، بتنفيذ نحو عشرة برامج ومبادرات تطوعية.
وتضمنت برامج وفعاليات جمعية تنمية الخالدية، حملة إخاء وكساء، بالتعاون مع جمعية "صون" لحفظ النعم لجمع الملابس المستعملة وتسليمها للمستفيدين وإعادة تدوير المتبقي.
كذلك نفذت الحقيبة الرمضانية لكل الأعمار والفئات بالمجتمع. كما أقامت برنامج "رمضان يجمعنا" الذي نفذه القسم الرجالي وتضمن أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية بالشراكة مع مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج.
وشملت الفعاليات البطولة الرمضانية لدوري كرة القدم ودوري كرة الطائرة الذي أقيم على ملاعب مجمع فروع الوزارة بالأفلاج.
ونفذت كذلك مسابقة ثقافية رمضانية رصدت لها هدايا وجوائز قيمة.
كما نفذت خلال شهر رمضان الملتقى الرمضاني النسائي، استضافت خلاله عددًا من أهل الخبرة والاختصاص، وقدمت لقاءات اجتماعية وثقافية وصحية أبرزها: لقاء العفو والتسامح وأثره على المجتمع، وندوة عن العادات الصحية في رمضان، وأخرى عن أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل والأم، ولقاء عن حقوق الجار والأثر الاجتماعي.
كما قدمت برنامج "قناديل" للفتيات من عمر ٦ إلى ١٢ سنة، تخلله عدد من البرامج والورش الفنية والمسابقات المنوعة. وفعّلت عددًا من المبادرات التطوعية قدمها فريق روائع التطوعي التابع للجمعية ضمن برنامج متطوعين في خدمة الحي.
كذلك نفذت مبادرة تجهيز وتهيئة مساجد الحي بمناسبة قدوم رمضان ومبادرة توعوية عن الأمن والسلامة عن مخاطر الألعاب النارية تزامنًا مع قرب العيد.
يذكر أن جمعية تنمية الخالدية تنفذ العديد من البرامج التنموية على مدار العام.