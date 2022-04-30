"تنمية الخالدية" بالأفلاج تختتم فعالياتها الرمضانية

كما نفذت خلال شهر رمضان الملتقى الرمضاني النسائي، استضافت خلاله عددًا من أهل الخبرة والاختصاص، وقدمت لقاءات اجتماعية وثقافية وصحية أبرزها: لقاء العفو والتسامح وأثره على المجتمع، وندوة عن العادات الصحية في رمضان، وأخرى عن أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل والأم، ولقاء عن حقوق الجار والأثر الاجتماعي.